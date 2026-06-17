 Chirurgia d’avanguardia al Papardo di Messina: salvato un paziente con un grosso tumore polmonare

Chirurgia d’avanguardia al Papardo di Messina: salvato un paziente con un grosso tumore polmonare

Redazione

Chirurgia d’avanguardia al Papardo di Messina: salvato un paziente con un grosso tumore polmonare

mercoledì 17 Giugno 2026 - 15:30

L’équipe medica ha ricanalizzato le vie aeree grazie a una protesi su misura

MESSINA – Eccezionale intervento eseguito all’ospedale Papardo di Messina dall’équipe di Chirurgia toracica, composta per l’occasione dal dottor Vincenzo Micali e dalla dottoressa Federica D’ Agostino, coadiuvati dalla equipe degli anestesisti e dal personale infermieristico del quartiere operatorio.

Venerdì scorso è giunto al pronto soccorso un uomo affetto da un voluminoso tumore polmonare che infiltrava i bronchi principali ostruendone il lume quasi totalmente, non consentendo al paziente di respirare.

E’ stato sottoposto a un delicatissimo intervento in broncoscopia rigida per mantenere l ossigenazione del sangue durante le delicate manovre di asportazione del tumore con il laser endoscopico. In questo modo si è potuto creare lo spazio per posizionare una protesi a Y, che è stata “customizzata”, cioè adattata in maniera sartoriale alle dimensioni anatomiche della trachea e dei bronchi del paziente. Questo ha reso ancora più difficile la procedura ma ha permesso la perfetta ricanalizzazione bronchiale permettendo così che il paziente potesse tornare a respirare regolarmente.

La Chirurgia toracica dell’Ospedale Papardo, diretta dal dottor Giuseppe Casablanca, è il centro specialistico di riferimento per la provincia di Messina per i tumori del polmone.

Un commento

  1. Guido 17 Giugno 2026 22:19

    Grande reparto la Chirurgia Toracica del Papardo.
    Ricordo con piacere gli anni quando ho lavorato con loro come anestesista.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED