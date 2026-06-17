Chirurgia d’avanguardia al Papardo di Messina: salvato un paziente con un grosso tumore polmonare

L’équipe medica ha ricanalizzato le vie aeree grazie a una protesi su misura

MESSINA – Eccezionale intervento eseguito all’ospedale Papardo di Messina dall’équipe di Chirurgia toracica, composta per l’occasione dal dottor Vincenzo Micali e dalla dottoressa Federica D’ Agostino, coadiuvati dalla equipe degli anestesisti e dal personale infermieristico del quartiere operatorio.

Venerdì scorso è giunto al pronto soccorso un uomo affetto da un voluminoso tumore polmonare che infiltrava i bronchi principali ostruendone il lume quasi totalmente, non consentendo al paziente di respirare.

E’ stato sottoposto a un delicatissimo intervento in broncoscopia rigida per mantenere l ossigenazione del sangue durante le delicate manovre di asportazione del tumore con il laser endoscopico. In questo modo si è potuto creare lo spazio per posizionare una protesi a Y, che è stata “customizzata”, cioè adattata in maniera sartoriale alle dimensioni anatomiche della trachea e dei bronchi del paziente. Questo ha reso ancora più difficile la procedura ma ha permesso la perfetta ricanalizzazione bronchiale permettendo così che il paziente potesse tornare a respirare regolarmente.

La Chirurgia toracica dell’Ospedale Papardo, diretta dal dottor Giuseppe Casablanca, è il centro specialistico di riferimento per la provincia di Messina per i tumori del polmone.