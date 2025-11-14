 Chiusa la passerella tra Alì Terme e Nizza di Sicilia

Redazione

venerdì 14 Novembre 2025 - 10:34

L'Autorità di Bacino ne ha disposto la demolizione perché non conforme alle condizioni di sicurezza

Il Comune di Alì Terme informa che Anas, con Ordinanza n. 405/2025/CT, ha disposto la chiusura al traffico della passerella sommergibile di Fiumedinisi, lungo la SS114 Orientale Sicula dal km 24+960 al km 26+150, a partire dalle ore 10 del 14 novembre 2025.

Il provvedimento si rende necessario a seguito della nota dell’Autorità di Bacino della Sicilia, che ha disposto l’immediata demolizione della struttura, ormai non più conforme alle condizioni di sicurezza idraulica.

Il Comune di Alì Terme, insieme al Comune di Nizza di Sicilia, si sta attivando presso tutti gli enti competenti per garantire il mantenimento e la continuità dell’opera, secondo quanto originariamente discusso nel tavolo tecnico svoltosi nel mese di maggio, al fine di garantire il collegamenti tra i due comuni in massima sicurezza.

Il Consorzio Messina Catania Lotto Nord è già in opera, per la pulizia dell’alveo del torrente, al fine di garantire un corretto deflusso delle acque in vista della stagione invernale.

Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
