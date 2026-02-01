Chiusa la Ss 113 Settentrionale Sicula all’altezza di S. Agata di Militello

Verifiche su un muro di contenimento sulla strada statale nel Messinese

MESSINA – Per “verifiche su un muro di contenimento, è temporaneamente chiusa la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 124,000 all’altezza di Sant’Agata di Militello”. Lo comunica l’Anas.

“La riapertura del tratto stradale sarà disposta non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di agibilità e sicurezza per il traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la regolazione della viabilità”.

L’immagine è di repertorio.