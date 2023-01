Chiuso ufficio ticket dell’ospedale di Lipari. Nasce il coordinamento sanità

Diverse le criticità evidenziate da associazioni e comitati cittadini delle Eolie, ora riuniti da un gruppo di coordinamento

LIPARI – Torniamo a parlare di sanità alle isole Eolie e, ancora una volta, i riflettori sono puntati sull’ospedale di Lipari dove risulta chiuso l’ufficio ticket. A denunciarlo è il neo-costituito gruppo di coordinamento “Eolie sanità” che ha lo scopo, tra gli altri, di coordinare le azioni di associazioni e comitati cittadini in merito alla situazione dell’ospedale isolano.

«L’utenza -scrive il gruppo di coordinamento- è obbligata a recarsi presso l’ufficio postale o il primo tabacchi utile per poter pagare il ticket a tariffa per altro maggiorata perché comprensiva di commissione. Si tratta dell’ennesimo disagio e schiaffo agli eoliani che vengono adesso messi nelle condizioni di dover percorrere almeno un chilometro e seicento metri per poter assolvere a questa incombenza».

Una questione, quella dell’ufficio ticket, che ha fatto scattare la scintilla della protesta. Il gruppo di coordinamento si dice intenzionato a creare una casistica delle criticità evidenziate presso il presidio ospedaliero, con lo scopo di mantenere viva l’attenzione degli enti preposti. In tal senso, nei giorni scorsi, ben 30 associazioni hanno inviato una nota congiunta a enti provinciali, regionali e nazionali per chiedere interventi efficaci per l’ospedale di Lipari.