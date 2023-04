Chiusura Ponte Mela: ok alla realizzazione del bypass, c’è già il progetto

Si va verso la realizzazione di una bretella alternativa, per garantire la viabilità in vista della chiusura del Ponte sul Torrente Mela

MILAZZO – Arriva il via libera per la realizzazione di “un bypass” che garantisca la normale viabilità in vista della chiusura del Ponte sul Torrente Mela, che dovrà essere oggetto di interventi di consolidamento.

A darne notizia è il Comune di Milazzo, a seguito dell’incontro presso l’assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità a cui hanno preso parte il dirigente generale del Dipartimento, Duilio Alongi, l’ingegnere capo del Genio civile di Messina Nicola Alleruzzo, il consulente del Dipartimento Eugenio Ceglia, i rappresentanti dei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e il deputato regionale Pino Galluzzo.

Nel corso dell’incontro il dirigente generale del Dipartimento ha dato disposizioni affinché si proceda con la realizzazione della bretella alternativa al Ponte sul Torrente Mela, progettata dal Genio Civile di Messina. Adesso sarà necessario stabilire le tempistiche, ma dai Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto si chiede che la realizzazione della bretella avvenga prima della chiusura del Ponte sul Torrente Mela. La questione dovrà essere discussa con la Città Metropolitana di Messina.

«I fondi necessari stimati in 350mila euro per la realizzazione della bretella -scrive il Comune di Milazzo in un nota- saranno prelevati dal ribasso d’asta operato in sede aggiudicazione della gara dalla ditta “Athanor consorzio stabile s.c.a r.l.”, con sede a Bari che ha praticato un ribasso, sull’importo a base d’asta che ammonta a 4.131.100 euro, del 29,6230%. Somme che saranno utilizzate fino alla capienza delle stesse in relazione all'importo che sarà speso».

