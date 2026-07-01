Chloe Logarzo Berryhill entra a far parte dell’Acr Messina

Una nuova figura internazionale all'interno del gruppo biancoscudato, sarà a capo del reclutamento in Stati Uniti e Canada

Nuovo ingresso all’Acr Messina; Chloe Logarzo Berryhill, di Head of International Recruitment – USA & Canada, porta in giallorosso un bagaglio di esperienza di altissimo livello maturato nel corso di una brillante carriera internazionale. Nazionale australiana con le Matildas, ha rappresentato il paese in una Coppa del Mondo FIFA e ai Giochi Olimpici, oltre ad aver militato in prestigiosi club professionistici tra Australia, Stati Uniti ed Europa.

Cosa farà in Acr Messina

Nel suo nuovo ruolo guiderà la strategia di reclutamento internazionale dell’ACR Messina negli Stati Uniti e in Canada, sviluppando relazioni con club e accademie, individuando giovani talenti e contribuendo alla creazione di percorsi di crescita all’interno del network Racing City Group. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione del club e conferma la volontà dell’ACR Messina di consolidare un progetto sportivo sempre più strutturato e orientato al futuro, a sostegno dello sviluppo dei settori maschile e femminile.