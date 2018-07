Al Tour Nibali ancora protagonista. Guadagna sui diretti rivali

Nibali continua a regalare emozioni al Tour de France. Lo squalo dello Stretto al podio crede davvero e lo ha dimostrato anche oggi in occasione della sesta frazione. Sul Mur de Bretagne il siciliano vola guadagnando ancora secondi preziosi sui diretti rivali quali Froome, Uran, Bardet e Dumoulin. La tappa è stata vinta da Daniel Martin mentre Greg Van Avermaet resta in giallo.

Tra i sedici che sono arrivati al traguardo vi era anche il capitano della Bahrain - Merida. Gli unici uomini di classifica ad arrivare con lo stesso tempo di Nibali sono stati i due scalatori della Movistar Quintana e Landa. 5 i secondi persi da Froome sul siciliano così come hanno perso tempo anche Uran, Bardet e Dumoulin: rispettivamente 8,28 e 50 secondi.

Domani in programma la settima frazione che sarà per velocisti. Presente un solo Gpm di quarta categoria a metà tappa ma nulla di preoccupante. Nelle volate Fernando Gaviria ha dimostrato di avere qualcosa in più, ma Peter Sagan, che punta alla maglia verde, cercherà di sfruttare l’occasione. Occhio anche a Kittel, Cavendish, Groenewegen, Greipel e Demare.