Cimiteri, per la commemorazione dei defunti “abbellimenti e attività più intensa all’interno”

Messina Servizi si prepara alle celebrazioni di 1 e 2 novembre. La presidente Interdonato: "Squadre fisse, ma il nostro lavoro è tutto l'anno"

MESSINA – I cimiteri si preparano alla doppia ricorrenza di 1 e 2 novembre, con interventi straordinari e abbellimenti da affiancare alle attività “regolari” che Messina Servizi svolge nel corso dell’anno. Lo ha spiegato la presidente dell’azienda, Maria Grazia Interdonato, ospite della prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa (Sud chiama Nord), che ha aperto la settimana del consiglio comunale.

Interdonato: “Squadre fisse per tutto ottobre”

Maria Grazia Interdonato, unica ospite presente in commissione, ha spiegato: “Scerbatura, potatura e altre attività sono svolte da Messina Servizi nei cimiteri in base al contratto di servizio sottoscritto nel 2021 e modificato nel 2024. Le attività principali sono la potatura degli alberi, la sagomatura delle siepi e la scerbatura. Sono passaggi che svolgiamo nell’arco dell’anno, sono sei, effettuati con squadre divise nei vari territori a sud, al nord e al cimitero Monumentale. Cosa cambia dal primo di ottobre? Ogni anno, in funzione dell’avvicinarsi delle ricorrenze di 1 e 2 novembre, le attività aumentano con squadre fisse che oltre allo spazzamento intervengono sulla potatura e la sagomatura”.

Abbellimenti e piante agli ingressi dei cimiteri

“È un mese di grandi attività – ha proseguito -, con un numero di operatori maggiore all’interno dei cimiteri. Da qualche anno abbiamo anche inserito alcuni abbellimenti, con la presenza di piantine agli ingressi, in occasione delle ricorrenze. Abbiamo anche iniziato i lavori al cimitero centrale per la manutenzione dello scudetto. L’anno scorso abbiamo piantumato delle rose e l’attecchimento è andato a buon fine. Aspettiamo che sboccino le nuove rose. Ci saranno anche la pulizia di alcuni monumenti, al cimitero monumentale parliamo di un patrimonio incredibile e serve la massima attenzione”.