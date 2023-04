Cineclub dei piccoli al cinema Lux. Ingressi gratis per i lettori di Tempostretto - Tempostretto

Quattro appuntamenti da domenica 16 aprile a domenica 7 maggio. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com

Dopo una pausa di qualche settimana, torna l’appuntamento con Il Cineclub dei Piccoli al Cinema Lux. L’iniziativa cresce e coinvolge la Cineteca di Bologna e la Libreria Ciofalo – Mondadori di Messina.

In vetrina per le prossime settimane i film prodotti dalla rinomata società inglese Magic Light Pictures, tutti tratti da bestseller letterari di Julia Donaldson e Roal Dahl e distribuiti dalla Cineteca di Bologna.

Primo appuntamento domenica 16 aprile alle 16.30 con la proiezione de “Il Gruffalò” e “Gruffalò e la sua piccolina”, con protagonisti l’ormai leggendario animale fantastico dei boschi e un furbo topolino.

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono 20 biglietti omaggio per bambini di età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com indicando un nominativo e il numero dei posti da riservare. Il Cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsto.

Il Gruffalò, di Max Lang e Jakob Schuh

Una mamma scoiattolo racconta ai suoi piccoli la storia di un topolino che si avventura in una foresta alla ricerca di nocciole e che a tutti i predatori che incontra dice di avere appuntamento con il Gruffalo, creatura che lui inventa sul momento descrivendone le più terribili fattezze.

Gruffalò e la sua piccolina, di Max Lang e Jakob Schuh

Due piccoli scoiattoli dopo aver trovato delle impronte impresse nella neve chiedono alla madre se appartengono al Gruffalo. La mamma scoiattolo allora gli racconta la storia della cucciola di Gruffalo, una creaturina molto curiosa e coraggiosa, che vuole sempre andare a giocare nella foresta e del papà Gruffalo che per impedirglielo, inventa la storia del Grande Topo Tremendo, un essere mostruoso che vive proprio nel folto della foresta. Una notte, la cucciola esce silenziosamente dalla tana e si avventura alla ricerca di questo essere pauroso…

La rassegna Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si svolgono ogni sabato e ogni domenica pomeriggio con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

