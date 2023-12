Cinque Comuni messinesi nella top 10 dei “ricicloni” in Sicilia - Tempostretto

Tra i capoluoghi di provincia Messina è sesta, ma la città registra il miglior incremento percentuale (oltre 10 punti)

Ottanta comuni “rifiuti free” (che hanno cioè prodotto non più di 75 kg/ab anno di rifiuti indifferenziati), trenta in più rispetto allo scorso anno; 274 comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, 61 in più rispetto all’anno precedente. Sono i numeri che certificano la crescita della raccolta differenziata dei rifiuti in Sicilia, come “fotografato” del dossier “Comuni Ricicloni Sicilia 2023” di Legambiente. Complessivamente nel 2022 la raccolta differenziata in Sicilia è stata del 53,34% (era il 48,7% nel 2021) superando quindi per la prima volta il 50%. E se non c’è stato un vero e proprio boom del settore lo si deve ai soliti risultati pessimi di Catania e Palermo, che si attestano rispettivamente al 26% al 16%.

I risultati a Messina e provincia

Va molto meglio tra i capoluoghi di provincia la città di Messina. Pur piazzandosi solo al sesto posto dietro Enna, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, Messina è il capoluogo che registra il miglior incremento percentuale, oltre 10 punti, da quando nel maggio 2021 ha esteso il porta a porta in tutta la città. La percentuale raggiunta nel 2022 dalla città dello Stretto è del 53,41%.

Longi ai vertici assoluti

Ottimi risultati si registrano anche in provincia, con Longi che si conferma per il secondo anno vincitore assoluto nella categoria “comuni sotto i 5mila abitanti” con una percentuale di differenziata del 92,8%. Nella stessa classifica dei comuni “rifiuti free” con meno di 5mila abitanti, stilata sulla base della minore produzione procapite di rifiuto secco indifferenziato avviato allo smaltimento, figurano altri 4 centri messinesi nella “top 10”: Castel di Lucio (3°, con il 90,3%), Mirto (4°), Pettineo (5°) e Pagliara (10°). Due sono invece i comuni messinesi nella classifica che raggruppa i comuni più virtuosi con una popolazione tra i 5000 e i 15000 abitanti: Rometta al 6° posto e Acquedolci all’8°. Nessun comune messinese, invece, nella classifica dei comuni sopra i 15000 abitanti. Sono solo quattro quelli in elenco che hanno una produzione procapite di rifiuto secco superiore al 50%: Monreale, Mazara del Vallo, Misilmeri e Biancavilla.

Legambiente: “Nessuno pensi a nuove discariche”

Per Claudia Casa, responsabile economia circolare di Legambiente Sicilia, “è iniziato il cammino inarrestabile verso l’economia circolare, che qualcuno cercherà di ostacolare con proposte stravaganti come i cassonetti intelligenti al posto del porta a porta o con inceneritori e discariche, ma la direzione è tracciata”.

“La Sicilia può finalmente liberarsi dai rifiuti e avviarsi verso l’economia circolare – aggiunge Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente SicIlia – non costruendo nuove discariche o ampliando quelle esistenti, non realizzando inutili e costosi inceneritori, ma realizzando velocemente e bene gli impianti a servizio della raccolta differenziata e del riciclo”.