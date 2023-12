Rifiuti, Longi ancora al top dei comuni ricicloni. E Messina... - Tempostretto

Chi sono gli "zozzoni" in Sicilia, dove la differenziata si assesta al 53,3% complessivo

MESSINA – Poco più della metà della raccolta di rifiuti in Sicilia viene differenziata. Ma ci sono centri più virtuosi e centri più “zozzoni”. Messina avanza nella classifica dei comuni siciliani per quota di raccolta differenziata dei rifiuti. Ma in cima resta Longi. Lo certifica Legambiente, che nel dossier sui comuni ricicloni 2023 assegna il primo posto al piccolo comune dei Nebrodi, tra i migliori già lo scorso anno insieme al limitrofo Mirto. Il capoluogo di provincia migliora ed è la citta che segna il miglior incremento: la raccolta è salita di oltre 10 punti e alla fine del 2022 arriva al 53,41%.

Sicilia sempre più riciclona

In tutta l’isola, spiega Legambiente, sono 80 i comuni rifiuti free, 30 in più rispetto all’anno prima. Si tratta dei centri che hanno prodotto non più del 75kg ad abitante di indifferenziata. A Longi se ne produce soltanto 19,2 kg/abitante e oltre il 92% di raccolta differenziata.