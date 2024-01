Cinquefrondi. 39enne morto schiacciato dal suo trattore

L'uomo, alla guida del trattore, si trovava in un terreno di proprietà della famiglia, insieme a suo fratello

CINQUEFRONDI – Un uomo di 39 anni stamane è morto dopo stato schiacciato dal suo trattore. L’uomo nativo di Cinquefrondi ma residente a San Giorgio Morgeto, alla guida del trattore, si trovava in un terreno di proprietà della famiglia, insieme a suo fratello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Polistena per eseguire i primi rilievi, per stabilire le dinamiche dell’incidente .