Cinquestelle, domani a Reggio vertice per costituire i gruppi territoriali - Tempostretto

Ogni componente di un gruppo territoriale non potrà esserlo d'altri gruppi. Entro i 15 giorni dalla costituzione, sarà eletto il rappresentante territoriale

REGGIO CALABRIA – Il Movimento 5 Stelle si riorganizza sui territori.

Alle 15,30 di domani sabato 3 dicembre si svolgerà in questa chiave, all’Hotel Torrione, una riunione con tema la costituzione dei gruppi territoriali. All’incontro sono invitati tutti coloro che, facenti parte dell’area metropolitana reggina, siano interessati a creare un gruppo 5 Stelle nel proprio Comune o territorio.

All’appuntamento sarà presente il parlamentare vibonese Riccardo Tucci.

Il riconfermato deputato vibonese Riccardo Tucci

Da oltre un anno, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte si è posto l’obiettivo di perseguire un forte rinnovamento e di dotarsi di una struttura organizzativa che possa consentire una sempre maggiore partecipazione degli iscritti ai processi democratici interni e a rafforzare la presenza dei cittadini nell’attività politica e sui territori.



Dopo la costituzione dei Comitati nazionali e tematici e dei coordinatori territoriali, è arrivato il momento di avviare i gruppi territoriali. Anche nel Reggino, il gruppo territoriale avrà un minimo di 30 membri.

Ciascun gruppo avrà il compito di favorire la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra gli iscritti, sviluppando iniziative e progetti da proporre al Comitato nazionale progetti; dovrà altresì promuovere la diffusione dei programmi e delle attività del Movimento, organizzando eventi politici sia locali che nazionali. Il tutto con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini a sostegno delle battaglie 5 stelle e la costruzione condivisa di una nuova agenda politica per il Paese.

Ogni componente di un gruppo territoriale, in ogni caso, non potrà essere simultaneamente componente di un altro gruppo.

Entro i 15 giorni successivi alla costituzione del Gruppo territoriale, dovrà essere indicato il rappresentante territoriale, a scandire un parametro “vertical-gerarchico” inedito, per i pentastellati.

Articoli correlati