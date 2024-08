Circolo del Tirreno, inaugurato il nuovo centro sportivo a Saponara

Tra le strutture sportive adesso utilizzabili un campo da padel indoor e uno outdoor, un'arena per le discipline beach e la piscina per scuola nuoto e fitness

SAPONARA – Lo scorso sabato 3 agosto 2024 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Circolo del Tirreno, centro sportivo situato a Saponara Marittima (ME) in via Roma 3 (a pochi passi dallo svincolo autostradale di Rometta) e realizzato dall’omonima Società sportiva dilettantistica Circolo del Tirreno.

Durante l’inaugurazione sono state presentate le strutture sportive e gli spazi del centro sportivo, tra i quali: 1 campo da padel indoor ed 1 outdoor di ultimissima generazione, una grande arena di sabbia outdoor all’interno dei quali praticare attività di beach volley, foot volley e beach tennis ma anche attività di beach soccer, beach hockey, beach rugby e beach handball grazie alla possibilità di modulare gli spazi dell’arena di sabbia esterna. Sarà presente, inoltre, 1 campo da beach al coperto, il primo dell’intera provincia di Messina, una piscina per praticare attività di nuoto baby, scuola nuoto e fitness in acqua, ampi spazi dedicati ad altre attività, al relax ed al divertimento.

Dal momento dell’apertura ufficiale, gli sportivi potranno affittare i campi di padel, quelli da beach e le attività in piscina attraverso il sito www.circolodeltirreno.it, mentre sono in corso di strutturazione anche le attività di scuola sportiva (sia padel che beach), di lezioni private o di gruppo ed anche altre attività collaterali, realizzate sotto la formula “CdT Plus”: attività quali corsi di formazione tecnica, corsi di primo soccorso ed altri appuntamenti dedicati alla formazione sportiva a 360°.