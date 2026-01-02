 L'Archivio di Stato senza sede, nuovo invito alla piazza "per difendere Messina"

L’Archivio di Stato senza sede, nuovo invito alla piazza “per difendere Messina”

Marco Olivieri

venerdì 02 Gennaio 2026 - 08:30

Il 3 gennaio la manifestazione davanti al Municipio. "Difendiamo la nostra storia"

MESSINA – “La storia di Messina non si tocca. Il comitato Salviamo l’Archivio di Stato invita i cittadini messinesi, sabato 3 gennaio, ancora in piazza per difendere la nostra storia”. L’invito è alla mobilitazione per incalzare le istituzioni e far sì che presto il patrimonio dell’Archivio trovi una sede adeguata. L’appuntamento è domani alle 11 in piazza Unione Europea.

In via Dogali 50, nel 2026, ci saranno gli uffici dell’Archivio di Stato. La sede di 240 metri quadri non riuscirà a contenere il materiale. E per far ritornare da Riposto tutto l’archivio bisognerà continuare a cercare una struttura più idonea. Non a caso la ricerca riguarda una sede di 2.000/2.500 metri quadri.

Il patrimonio dell’Archivio di Stato e l’appello di Lelio Bonaccorso

La necessità è quella di tutelare e valorizzare un patrimonio di circa 8.000 metri lineari di documentazione, 720 pergamene corredate da 1.463 immagini, datate tra il 1184 e il 1832, e una biblioteca di circa 10.000 volumi con edizioni del Cinquecento e del Seicento. “Una raccolta che continua a crescere tramite versamenti degli uffici statali, acquisti e donazioni”, ha ricordato il ministero della Cultura.

 Così l’artista Lelio Bonaccorso: “Riportare l’Archivio di Stato a Messina, sua legittima sede, deve essere una priorità. Se amate Messina e volete dimostrare l’amore per essa, venite e condividete in massa questo evento. Non è solo questione di documenti ma della dignità della città dello Stretto spogliata dei suoi millenari tesori, ancora una volta. Noi alziamo la testa e diciamo basta, la misura è colma. Sarà un momento di protesta e di riflessione. Ma soprattutto per dire a tutti che la storia di Messina non si tocca. Vi aspettiamo numerosi”.

La mobilitazione potrebbe stimolare un impegno collettivo a sostegno di una Messina culturale spesso messa ai margini. Ridare centralità alla cultura è una delle tante priorità di questa città, oltre al rilevante disagio sociale ed economico.

Manifestazione per l'Archivio di Stato a Messina

