Cirs, al via la seconda edizione del Premio "Maria Celeste Celi": i ragazzi potranno usare TikTok - Tempostretto

A breve arriverà il bando ma tra le novità si prevede la possibilità di usare i social. La premiazione del concorso di poesia, narrativa, pittura e graphic novel il prossimo 25 marzo

MESSINA – La seconda edizione del Premio “Maria Celeste Celi” è stata presentata nella sede del Cirs. Il concorso di poesia, narrativa, pittura e graphic novel intitolato alla poetessa e benefattrice messinese, madre dell’attuale presidente del Cirs e fondatrice dell’Ente, si rivolge agli studenti, che quest’anno potranno esprimersi anche tramite social, soprattutto su TikTok. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 marzo alle 17.30 al Museo Regionale di Messina.

In collegamento lo scrittore Domenico Barrilà

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre alla presidente del Cirs Maria Celeste Celi, la dottoressa Agata Tringali in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale e i giurati del concorso. In collegamento web è intervenuto lo psicoterapeuta e scrittore Domenico Barrilà, che il 14 febbraio terrà un seminario online rivolto a docenti e studenti sulla comunicazione tra giovani e adulti. L’appuntamento web è strettamente legato al tema del concorso di quest’anno che è “Loro (non)devono sapere”: dalla comunicazione negata alla comunicazione possibile. Un contributo di emozioni, racconti, storie e immagini che possa migliorare le relazioni all’interno della famiglia e della società.

Il tema del concorso

Il tema trae spunto dal libro di Maria Celeste Celi “Loro non devono sapere”, suo ultimo lavoro, pubblicato pochi giorni prima della sua morte. Si tratta del diario privato di una bambina vissuta in una famiglia borghese siciliana, negli anni ’30, documento prezioso per conoscere la difficile e spesso distorta comunicazione tra “Loro”, gli adulti abituati a dare ordini, e “Noi”, la bambina che ubbidisce, come tutti i figli di una famiglia “perbene”. Le opere in concorso dovranno rappresentare il complesso rapporto tra giovani e adulti, talvolta pregiudicato da difficoltà di comunicazione tra due mondi che tendono a non incontrarsi.

Maria Celeste Celi: “Premio celebra i valori che ci ha tramandato”

“E’ un premio che celebra la fondatrice del Cirs, anche poetessa e scrittrice – ha detto la presidente Maria Celeste Celi – ma soprattutto celebra i valori che ci ha tramandato. L’argomento del concorso quest’anno riguarda la comunicazione tra i giovani e gli adulti, una comunicazione spesso negata, poco limpida. Con il concorso vogliamo stimolare il confronto generazionale, per far sì che questi due mondi si incontrino: gli adulti possano ascoltare i messaggi non sempre chiari che i più piccoli lanciano e i giovani riacquistino interesse a comunicare a noi i loro pensieri”. Durante la conferenza Stampa è stata presentata una pubblicazione sul Premio dello scorso anno realizzata con la grafica del prof. Francesco Mento. La rivista comprende tutti i contenuti che hanno caratterizzato l’evento, le opere vincitrici e le foto delle premiazioni. Ricco il programma dell’evento del 25 marzo al Museo che in apertura vedrà la presentazione del libro della Celi curata dallo psicoterapeuta e scrittore Barrilà e intervallata dalla lettura di brani da parte dell’attore Luca Fiorino. Subito dopo avrà inizio la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.

I giurati del Premio “Maria Celeste Celi”

Le opere verranno valutate da una giuria composta per la sezione poesia dal prof. Dario Tomasello, Ordinario di Letteratura Contemporanea di UniMe, da Maria Teresa Prestigiacomo, critico e giornalista, dallo scrittore e giornalista Giuseppe Ruggeri e dal docente di Lettere Orazio Nastasi. A giudicare la opere di narrativa saranno lo scrittore Mario Falcone, le docenti di Lettere Pinella Bonanno e Annamaria Fiorenza e Annamaria Celi, critico letterario. Per la sezione pittura i giurati saranno Giovanna Famà, storico dell’arte e l’imprenditore Antonio Barbera. Nella sezione Graphic Novel sono impegnati come giurati i creatori di fumetti Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico.

Con il Premio si intende rinnovare la memoria della poetessa Maria Celeste Celi, e al contempo sensibilizzare i giovani all’arte e promuovere i poeti contemporanei e gli artisti già affermati. Con il tema del concorso “Loro (non)devono sapere”: dalla comunicazione negata alla comunicazione possibile”, ispirato al romanzo della Celi, si vuole mettere l’accento sulle difficoltà di interazione tra gli adulti e le giovani generazioni, con riferimento particolare alla diversità di comunicazione, con l’obiettivo di avvicinare due realtà troppo spesso distanti.