Città di Messina Cup, Fausto Tabacco show e semifinale raggiunta

Sotto 2-5 l'atleta peloritano si esalta e fa esaltare il pubblico di casa, nove giochi vinti consecutivamente per indirizzare la partita

MESSINA – Si avvia alla conclusione l’Itf 15M Città di Messina Cup, quest’oggi venerdì in campo le semifinali del singolare, Schiessl-Berkieta e Tabacco-Sciahbasi, e, sempre sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, la finale di doppio che vedrà di fronte le coppie Papamalamis-Berkieta e Piatti-Sciahbasi e chiuderà il programma di giornata.

Per quanto riguarda il singolare il primo tennista a tagliare il traguardo delle semifinali è stato Lorenzo Sciahbasi. Il 19enne marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, ha avuto la meglio, in rimonta, di Samuele Pieri che si era aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-2 e si è trovato avanti di un break sino al 3 a 1 nella seconda partita, ma alla distanza ha alzato bandiera bianca.

In semifinale, Sciahbasi se la vedrà con il messinese Fausto Tabacco che ha sconfitto, con il punteggio di 7-5, 6-3, Niccolò Catini, esaltando il numeroso pubblico che ha assistito al match con grande partecipazione. Sotto 5 a 2 nella prima partita, il maggiore dei fratelli Tabacco ha infilato 9 game consecutivi portandosi sul 7-5 (annullando anche un set point all’avversario sul 5 a 3) 4-0. Catini ha provato a recuperare terreno ma l’atleta peloritano ha chiuso 6-3 il secondo set con un pregevole passante di dritto. Tabacco da un certo punto in poi, quando il primo set sembrava compromesso, è salito oltremodo di livello tenendo sempre gli scambi sotto controllo e inventandosi delle palle corte fuori dal normale. Catini poco ha potuto specie in risposta dove spesso e volentieri con la prima palla di servizio il peloritano comandava a piacere il gioco ottenendo anche punti gratis, ma pure quando riusciva a portarlo fuori dalla sua comfort zone con delle palle corte Tabacco le leggeva benissimo e ha infilato un paio di passanti, anche fintati, che hanno mandato in visibilio il pubblico.

Nell’altra metà del tabellone la semifinale, che si preannuncia altrettanto interessante, la disputeranno Joao Eduardo Schiessl (classe 2004) e Tomasz Berkieta (19 anni il prossimo 21 luglio). Il brasiliano, testa di serie numero 1 del seeding, ha sconfitto il francese Theo Papamalamis, il quale era andato a servire per il match sul 6-3, 5-4, ma ha subìto il ritorno del sudamericano che prima ha vinto al tie break il secondo set e poi ha chiuso 6-4 il terzo. Il polacco Tomasz Berkieta, finalista dell’edizione 2024 del Roland Garros junior, invece, ha superato con un duplice 6-2 il romagnolo Manuel Mazza.

I risultati di giovedì

Singolare

Sciahbasi b. Pieri 2-6, 6-4, 6-3

Schiessl b. Papamalamis 3-6, 7-6 (6), 6-4

Berkieta b. Mazza 6-2, 6-2

Tabacco b. Catini 7-5, 6-3

Doppio

Papamalamis-Berkieta b. Marino-F. Tabacco 6-3, 6-4

Piatti-Sciahbasi b. Martin-Catini 6-2, 7-6 (6)

Il programma di venerdì

Semifinali singolare maschili, ore 17.30

Court 1: Tabacco vs Sciahbasi

Court 2: Schiessl (1) vs Berkieta

Finale doppio maschile, ore 20

Court 1: Berkieta-Papamalamis vs Piatti-Sciahbasi