Città Metropolitana di Messina. “Basile accentratore, non nomina vicesindaco e non delega consiglieri”

Il sollecito del consigliere Gioveni, ricorda che in due mesi è stata fatta solo una seduta

“Perché il sindaco metropolitano Basile non nomina ancora il vicesindaco a Palazzo dei Leoni e non assegna le deleghe ad alcuni consiglieri metropolitani?” Il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, solleva una questione politica all’interno della Città Metropolitana, il cui Consiglio è stato eletto con le elezioni di secondo livello del 27 luglio scorso.

Sono trascorsi già più di due mesi dalle elezioni – evidenzia Gioveni – e nonostante la legge regionale 15/2015 preveda questa possibilità, il sindaco Basile ancora tace. Perché questo immobilismo? Perché persevera nell’accentrare tutto a sé con l’aggravante dei suoi molteplici impegni anche come sindaco del comune capoluogo?

Eppure di motivazioni per procedere in tal senso ne ha a iosa – insiste il consigliere – sia perché all’interno della sua maggioranza d’Aula vi sono autorevoli figure di esperienza istituzionale essendo presente qualche sindaco attuale e passato, sia perché la Città Metropolitana non viene governata come un Ente di così elevata complessità meriterebbe.

Basti pensare – prosegue l’esponente di FdI – che da quando ci siamo insediati, si è svolta solo una seduta in due mesi per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e per l’approvazione della convenzione col Comune di Messina finalizzata al ruolo del segretario generale in entrambi gli enti, mentre per i problemi legati, per esempio, alla viabilità provinciale, ai servizi sociali, alla carenza di personale, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza del territorio o all’edilizia scolastica, non vi è traccia ancora di una seria programmazione o di una condivisione con l’organo consiliare.

Sono ben consapevole – conclude Gioveni – che la legge che regolamenta la gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi è assolutamente zoppa e va urgentemente riformata, ma è altrettanto vero che, stante le numerose istanze provenienti dai 108 comuni dell’area vasta, il sindaco Basile non può continuare a fare spallucce avocando a sé poteri e competenze che peraltro, al momento, rimangono solo sulla carta vista la palese inerzia della sua azione amministrativa”.