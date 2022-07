Città Metropolitana di Messina: ecco il bando per l'appalto del servizio trasporto per gli studenti disabili - Tempostretto

Le domande si potranno presentare fino al 3 agosto. A usufruire del servizio saranno 270 alunni disabili delle scuole superiori

MESSINA – La Città Metropolitana di Messina ha pubblicato un bando per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili. Il bando si riferisce al prossimo anno scolastico, 2022/2023, e riguarda gli studenti disabili residenti nell’ambito territoriale metropolitana che frequentano le scuole superiori. L’importo a base di gara è di oltre un milione e mezzo di euro: 1.652.400 euro, esclusa Iva e oneri sicurezza, riferito a un periodo di 204 giorni massimo, anche se non consecutivi.

La prima direzione del servizio politiche sociali, del lavoro, dello sporto, giovanili e occupazionali, inoltre, fa sapere che a usufruire del servizio saranno 270 alunni disabili. Tra di loro ce ne sono 16 in carrozzina. Tutti fanno capo alle 5 zone nelle quali è suddiviso il territorio metropolitano. Le offerte dovranno essere presentate presentate in modalità telematica, a pena di esclusione, entro le ore 23:55:00 del 03 agosto 2022.