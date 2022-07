Città Metropolitana di Messina: "Valore pubblico" premia due progetti - Tempostretto

"Menzioni speciali" come "amministrazione che funziona", all'edizione 2022 del progetto del ministero: ecco le due idee premiate

MESSINA – Due progetti presentati dalla Città Metropolitana di Messina all’edizione 2022 di “Valore Pubblico: la pubblica amministrazione che funziona”, hanno riscontrato altrettante menzioni speciali. Si tratta dell’iniziativa ideata dalla Sda Bocconi School of Management e dal gruppo editoriale Gedi, con il patrocinio del Ministero per la Pubblica Amministrazione, per valorizzare e condividere le buone pratiche delle pubbliche amministrazioni.

Il primo progetto con il compianto Franz Riccobono

La Città Metropolitana di Messina ha presentato 6 dei 179 progetti totali che hanno partecipato alla sfida. Ma due hanno ottenuto la “menzione speciale” di “Amministrazione che funziona”. Il primo, “Messina la città nuova, dal Liberty al razionalismo”, è stato diretto dal compianto Franz Riccobono, su proposta del Lions Club Messina Host e con il coordinamento dei vertici della Città Metropolitana. Protagonisti sono stati gli studenti di quarte e quinte classi delle scuole superiori di Messina, condotti dal professore Riccobono alla scoperta del patrimonio architettonico della città, alla ricerca di scorci liberty e razionalisti da fotografare allo scopo di realizzare un calendario divulgativo-turistico.

Il secondo progetto: “AccogliMe”

Il secondo, invece, si chiama “AccogliMe” ed è stato ideato dall’Autorità Portuale di Messina e dalla cooperativa sociale Onlus Medihospes insieme alla Città Metropolitana, con il coinvolgimento dei ragazzi dell’istituto A.M. Jaci e degli assessorati del Comune di Messina alle Politiche sociali e al Turismo. Protagonisti 15 minori non accompagnati, ospiti della “Casa Ahmed” e provenienti da Costa d’Avorio, Guinea, Senegal, Burkina Faso e Gambia. L’obiettivo è stato quello di inserirli nel tessuto sociale cittadino coinvolgendoli nell’attività di informazione turistica ai croceristi, grazie anche alla loro conoscenza di inglese e francese.