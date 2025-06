Città metropolitana, “nessuna incompatibilità nel ruolo di Campagna”

Il consisgliere Pietrafitta ha inviato un'interrogazione e il sindaco Basile ha risposto in merito alla funzione di direttore generale a Messina

MESSINA – “Il ruolo di direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna è incompatibile con l’attività alla guida dell’Azienda servizi municipalizzati?”. Il consigliere metropolitano, Carmelo Pietrafitta, ha trasmesso di recente una nuova comunicazione ufficiale al sindaco della Città metropolitana di Messina in merito all’interrogazione già presentata “sulla presunta incompatibilità del dottor Campagna”.

Il consigliere ha sottolineato come le Città metropolitane rivestano “un ruolo fondamentale nella tutela ambientale, occupandosi della gestione dei rifiuti, delle bonifiche, della valutazione dell’impatto ambientale, della protezione del territorio e delle risorse naturali. Competenze che coincidono, almeno in parte, con le attività svolte dall’Asm di Taormina nei settori dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti”.

A rispondere è il sindaco metropolitano Federico Basile: “Il dottor Campagna riveste il ruolo di direttore generale della Città metropolitana di Messina in modo oltre che, ovviamente, legittimo, compatibile, stante che non esiste alcuna causa di inconferibilità dell’incarico né, tanto meno, di compatibilità dello stesso. Basta conoscere la normativa nazionale e la realtà delle società e degli gli enti della Città metropolitana per esserne sicuri”.