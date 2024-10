Città Metropolitana di Messina, Campagna è il nuovo direttore generale

Il passaggio di consegne

MESSINA Giuseppe Campagna è il nuovo direttore generale della Città Metropolitana di Messina. Stamani, a Palazzo dei Leoni, il passaggio di consegne con l’uscente Salvo Puccio, che resta solo direttore generale del Comune di Messina.

“Dopo il gran lavoro fatto sui finanziamenti, dalla Città del Ragazzo alla casa per il Cirs, ma anche la cura delle riserve naturali, Campagna avrà il compito di continuare e portare a avanti l’ente. Pensiamo anche al Monte di Pietà recuperato al pubblico e alla riorganizzazione dell’ente. Un salto di qualità che ora avrà uno slancio politico”, hanno evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile e il dg in uscita, dopo le dimissioni, Puccio.

“Il tempo di completare le procedure per il nuovo cda Atm a novembre e Campagna si insedierà”, ha precisato Basile. Ma rimarrà pure presidente dell’azienda Asm a Taormina, che sta per diventare società per azioni.