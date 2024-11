Claudio Baglioni live, confermate le 3 date del tour a Messina

Ufficializzato il nuovo calendario dopo il rinvio dell'inizio del tour

In merito al posticipo della partenza del tour “Piano di volo solo tris” di Claudio Baglioni, il responsabile comunicazione del cantante ha reso noto che “per motivi di programmazione di calendario e di produzione, per alcuni dei concerti inizialmente previsti nel 2024 fino all’11 gennaio 2025, non è stato possibile pianificare una nuova data di recupero e per gli stessi motivi si rende necessario posticipare o annullare alcune delle date del 2025”.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate e per gli acquirenti delle date annullate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 24 dicembre 2024 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Il nuovo calendario prevede la conferma delle tre date di Messina: il 6, 7 e 8 novembre 2025 al Teatro Vittorio Emanuele.

Il calendario del tour rimodulato

ASSISI – TEATRO LYRICK – 21 novembre 2024 data annullata

ASSISI – TEATRO LYRICK – 22 novembre 2024 data posticipata all’11 maggio 2025

ASSISI – TEATRO LYRICK – 23 novembre 2024 data posticipata al 10 maggio 2025

FERMO – TEATRO DELL’AQUILA – 25 novembre 2024 data annullata

FERMO – TEATRO DELL’AQUILA – 26 novembre 2024 data annullata

FERMO – TEATRO DELL’AQUILA – 27 novembre 2024 data annullata

FORLÌ – TEATRO FABBRI – 29 novembre 2024 data posticipata al 2 maggio 2025

FORLÌ – TEATRO FABBRI – 30 novembre 2024 data posticipata al 3 maggio 2025

FORLÌ – TEATRO FABBRI – 01 dicembre 2024 data annullata

MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI – 03 dicembre 2024 data posticipata al 15 marzo 2025

MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI – 04 dicembre 2024 data posticipata al 9 aprile 2025

MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI – 05 dicembre 2024 data posticipata al 10 aprile 2025

CREMONA – TEATRO PONCHIELLI – 06 dicembre 2024 data annullata

CREMONA – TEATRO PONCHIELLI – 07 dicembre 2024 data annullata

CREMONA – TEATRO PONCHIELLI – 08 dicembre 2024 data annullata

MODENA – TEATRO STORCHI – 10 dicembre 2024 data posticipata al 28 gennaio 2025

MODENA – TEATRO STORCHI – 11 dicembre 2024 data annullata

MODENA – TEATRO STORCHI- 12 dicembre 2024 data posticipata al 28 marzo 2025

FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA – 16 dicembre 2024 data posticipata al 24 marzo 2025

FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA – 17 dicembre 2024 data posticipata al 19 aprile 2025

FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA – 18 dicembre 2024 data posticipata al 4 maggio 2025

BRESCIA – TEATRO GRANDE – 19 dicembre 2024 data posticipata al 7 aprile 2025

BRESCIA – TEATRO GRANDE – 20 dicembre 2024 data annullata

BRESCIA – TEATRO GRANDE – 21 dicembre 2024 data posticipata al 6 aprile 2025

TRIESTE – TEATRO ROSSETTI – 03 gennaio 2025 data annullata

TRIESTE – TEATRO ROSSETTI – 04 gennaio 2025 data annullata

TRIESTE – TEATRO ROSSETTI – 05 gennaio 2025 data annullata

REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI – 09 gennaio 2025 data posticipata al 19 marzo 2025

REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI – 10 gennaio 2025 data posticipata al 4 aprile 2025

REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI – 11 gennaio 2025 data posticipata al 5 aprile 2025

ROMA – TEATRO DELL’OPERA – 15 gennaio 2025 data confermata

ROMA – TEATRO DELL’OPERA – 12 maggio 2025 data confermata

ROMA – TEATRO DELL’OPERA – 27 ottobre 2025 data confermata

BERGAMO – TEATRO DONIZETTI – 17 gennaio 2025 data confermata

BERGAMO – TEATRO DONIZETTI – 19 febbraio 2025 data confermata

BERGAMO – TEATRO DONIZETTI – 14 aprile 2025 data confermata

LIVORNO – TEATRO GOLDONI – 20 gennaio 2025 data confermata

LIVORNO – TEATRO GOLDONI – 21 gennaio 2025 data confermata

LIVORNO – TEATRO GOLDONI – 22 gennaio 2025 data annullata

MONTECATINI – TEATRO VERDI – 23 gennaio 2025 data annullata

MONTECATINI – TEATRO VERDI – 24 gennaio 2025 data confermata

MONTECATINI – TEATRO VERDI – 25 gennaio 2025 data confermata

RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI – 28 gennaio 2025 data annullata

RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI – 29 gennaio 2025 data confermata

RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI – 30 gennaio 2025 data confermata

ANCONA – TEATRO DELLE MUSE – 02 febbraio 2025 data confermata

ANCONA – TEATRO DELLE MUSE – 03 febbraio 2025 data confermata

ANCONA – TEATRO DELLE MUSE – 04 febbraio 2025 data confermata

MANTOVA – TEATRO SOCIALE 06 febbraio 2025 data annullata

MANTOVA – TEATRO SOCIALE – 07 febbraio 2025 data confermata

MANTOVA – TEATRO SOCIALE – 08 febbraio 2025 data confermata

GENOVA – TEATRO CARLO FELICE – 10 febbraio 2025 data confermata

GENOVA – TEATRO CARLO FELICE – 11 febbraio 2025 data confermata

GENOVA – TEATRO CARLO FELICE – 08 aprile 2025 data confermata

PARMA – TEATRO REGIO – 12 febbraio 2025 data confermata

PARMA – TEATRO REGIO – 13 febbraio 2025 data confermata

PARMA – TEATRO REGIO – 14 febbraio 2025 data confermata

TORINO – AUDITORIUM DEL LINGOTTO – 16 febbraio 2025 data confermata

TORINO – AUDITORIUM DEL LINGOTTO – 17 febbraio 2025 data confermata

TORINO – AUDITORIUM DEL LINGOTTO – 18 febbraio 2025 data confermata

CAGLIARI – TEATRO LIRICO – 23 febbraio 2025 data confermata

CAGLIARI – TEATRO LIRICO – 24 febbraio 2025 data confermata

CAGLIARI – TEATRO LIRICO – 25 febbraio 2025 data confermata

SASSARI – TEATRO COMUNALE – 26 febbraio 2025 data posticipata all’1 marzo 2025

SASSARI – TEATRO COMUNALE – 27 febbraio 2025 data confermata

SASSARI – TEATRO COMUNALE – 28 febbraio 2025 data confermata

SPOLETO – TEATRO NUOVO MENOTTI – 06 marzo 2025 data confermata

SPOLETO – TEATRO NUOVO MENOTTI – 07 marzo 2025 data confermata

SPOLETO – TEATRO NUOVO MENOTTI – 08 marzo 2025 data confermata

ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO – 09 marzo 2025 data confermata

ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO – 10 marzo 2025 data confermata

ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO – 11 marzo 2025 data annullata

PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE – 13 marzo 2025 data confermata

PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE – 14 marzo 2025 data confermata

PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE – 15 marzo 2025 data annullata

BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – 16 marzo 2025 data confermata

BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – 17 marzo 2025 data confermata

BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – 18 marzo 2025 data annullata

LUGANO – TEATRO LAC – 20 marzo 2025 data confermata

LUGANO – TEATRO LAC – 21 marzo 2025 data confermata

LUGANO – TEATRO LAC – 22 marzo 2025 data confermata

PISA – TEATRO VERDI – 26 marzo 2025 data confermata

PISA – TEATRO VERDI – 27 marzo 2025 data confermata

PISA – TEATRO VERDI – 28 marzo 2025 data annullata

NOVARA – TEATRO COCCIA – 01 aprile 2025 data confermata

NOVARA – TEATRO COCCIA – 02 aprile 2025 data confermata

NOVARA – TEATRO COCCIA – 03 aprile 2025 data annullata

VERCELLI – TEATRO CIVICO – 10 aprile 2025 data annullata

VERCELLI – TEATRO CIVICO – 11 aprile 2025 data posticipata al 13 aprile 2025

VERCELLI – TEATRO CIVICO – 12 aprile 2025 data confermata

PRATO – TEATRO POLITEAMA PRATESE – 16 aprile 2025 data annullata

PRATO – TEATRO POLITEAMA PRATESE – 17 aprile 2025 data confermata

PRATO – TEATRO POLITEAMA PRATESE – 18 aprile 2025 data confermata

VERONA – TEATRO FILARMONICO – 22 aprile 2025 data confermata

VERONA – TEATRO FILARMONICO – 23 aprile 2025 data confermata

VERONA – TEATRO FILARMONICO – 24 aprile 2025 data confermata

COMO – TEATRO SOCIALE – 25 aprile 2025 data confermata

COMO – TEATRO SOCIALE – 26 aprile 2025 data confermata

COMO – TEATRO SOCIALE 27 aprile 2025 data confermata

CESENA – TEATRO BONCI – 29 aprile 2025 data confermata

CESENA – TEATRO BONCI – 30 aprile 2025 data confermata

CESENA – TEATRO BONCI – 01 maggio 2025 data annullata

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 30 ottobre 2025 data confermata

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 31 ottobre 2025 data confermata

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 01 novembre 2025 data confermata

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 03 novembre 2025 data confermata

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 04 novembre 2025 data confermata

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 05 novembre 2025 data confermata

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 06 novembre 2025 data confermata

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 07 novembre 2025 data confermata

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 08 novembre 2025 data confermata

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 10 novembre 2025 data confermata

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 15 novembre 2025 data confermata

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 16 novembre 2025 data confermata

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 11 novembre 2025 data confermata

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 12 novembre 2025 data confermata

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 14 novembre 2025 data confermata

BRINDISI – TEATRO VERDI – 18 novembre 2025 data confermata

BRINDISI – TEATRO VERDI – 19 novembre 2025 data confermata

BRINDISI – TEATRO VERDI – 20 novembre 2025 data confermata

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 22 novembre 2025 data confermata

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 23 novembre 2025 data confermata

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 24 novembre 2025 data confermata

COSENZA – TEATRO RENDANO – 26 novembre 2025 data confermata

COSENZA – TEATRO RENDANO – 27 novembre 2025 data confermata

COSENZA – TEATRO RENDANO -28 novembre 2025 data confermata

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 30 novembre 2025 data confermata

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 01 dicembre 2025 data confermata

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 02 dicembre 2025 data confermata

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 03 dicembre 2025 data confermata

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 04 dicembre 2025 data confermata

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 05 dicembre 2025 data confermata

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 07 dicembre 2025 data confermata

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 08 dicembre 2025 data confermata

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 09 dicembre 2025 data confermata