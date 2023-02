Clima: nonostante il freddo dell'ultima settimana a gennaio caldo sopra la media - Tempostretto

Ecco tutti i dati climatologici del gennaio 2023 dalla città dello Stretto

METEO MESSINA – Nonostante il freddo degli ultimi dieci giorni, il gennaio 2023 è risultato di quasi +1°C più caldo della media climatologica messinese, sopra la media, a seguito della persistente anomalia termica che ha caratterizzato le prime due decadi. Frutto dell’imponente anticiclone di blocco che ci ha tenuto compagnia per tutte le festività natalizie, con giornate caratterizzate da temperature massime sopra i +18°C.

Un radicale cambiamento si è sperimentato fra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade, quando una massa d’aria fredda, di origine polare marittima, si è versata sul Mediterraneo, apportando diversi episodi di maltempo e un repentino crollo delle temperature minime. Tanto che nell’ultima decade, sia le temperature medie delle massime che delle minime si sono spinte al di sotto delle medie stagionali.

L’avvezione calda avvenuta lo scorso 18 gennaio sull’Italia.

Analisi della prima decade

Il 2023 è iniziato con una importante anomalia termica positiva, tanto che la media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina (gestita dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) è stata di ben +17,0°C, con uno scarto di circa +2,6°C rispetto la media climatologica di +14,4°C, per il periodo 1971-2000. La media delle temperature minime è stata di +12,6°C, con uno scarto di +2,5°C rispetto la tipica media climatologica di gennaio, di +10,1°C, per il periodo 1971-2000. Notevole la temperatura massima raggiunta il giorno di Capodanno, quando in città si superarono i +18°C. Un valore tipico di aprile.

Seconda decade

Nella seconda decade l’arrivo delle prime perturbazioni atlantiche, spesso accompagnate da venti burrascosi, come quelli che hanno caratterizzato la maestralata del 10 gennaio (picchi fino a 90 km/h in città) ha contribuito ad ammorbidire l’anomalia termica positiva della prima decade, seppur di poco, Difatti la media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina è stata sempre di +15,9°C, con uno scarto di circa +1,5°C sulla media. La media delle temperature minime è scesa a +10,8°C, con uno scarto di circa -0,7°C rispetto la media stagionala, di +10,1°C.

L’ondata di freddo che ha interessato l’Italia ad inizio della terza decade di gennaio.

Il cambiamento della terza decade

Nella parte finale di gennaio l’arrivo di questa massa d’aria fredda, di origine polare, ha fatto precipitare letteralmente la media delle temperature massime, che è scesa a ben +12,9°C, con uno scarto di circa -1,5°C rispetto la media climatologica del capoluogo peloritano. Ancora più significativa la discesa delle temperature minime, la cui media nell’ultima decade si è attestata attorno al +8,4°C. In questo caso l’anomalia termica negativa della media delle temperature minime è stata di ben -1,7°C. Notevolissima la temperatura minima di +5,8°C raggiunta il 23 gennaio quando la città era interessata da un intenso ma breve rovescio di grandine piccola, che in poco tempo ha rovesciato al suolo parte dell’aria fredda presente in quota.

In totale la media delle temperature massime in questo mese di gennaio si è attestata sui +15,3°C, mentre la media delle minime è stata di +10,6°C. Facendo un riassunto notiamo che il mese di gennaio ha registrato una anomalia totale di ben +0,9°C per le massime. Mentre per quanto riguarda le minime il mese si è chiuso con un’anomalia termica più ridotta, di circa +0,5°C. La temperatura media mensile è stata di +13°C. Così l’anomalia di gennaio chiude con uno scarto di circa +0,7°C, rispetto la media climatologica.

Dal punto di vista pluviometrico gennaio ha mostrato una piovosità in linea con le medie, attorno i 90/100 mm. La media pluviometrica di gennaio per la città dello Stretto è di 102,9 mm. Quindi in linea con le medie. Da notare come gli accumuli maggiori hanno interessato il quadrante centro-nord del capoluogo peloritano.