Video promozionale per le Torri Morandi: dal Comune di Messina 40mila euro

La produzione del filmato è finanziata con i fondi del Poc Metro

MESSINA – Il Comune di Messina avvia le procedure per la promozione e valorizzazione artistica delle Torri Morandi. Approvato l’affidamento per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di un video di presentazione dedicato all’opera e rientrante nel più ampio Progetto Mira.

L’operazione prevede un importo complessivo di 40.000 euro a cui si aggiungono 8.800 euro per l’IVva al 22 per cento, per uno stanziamento totale pari a 48.800 euro. L’intervento rientra nella programmazione dei fondi del Piano Operativo Complementare (Poc Metro) dedicati all’iniziativa denominata “Brand Messina”, pensata per attrarre flussi turistici, promuovere l’immagine del territorio e stimolare processi di rigenerazione economica dell’indotto locale.

Trattativa su Mepa e scelta della società

L’affidamento è stato gestito tramite procedura diretta svolta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), attingendo alle modalità previste per i servizi e le forniture sotto soglia dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Ad aggiudicarsi la produzione del filmato promozionale è la società Lab Film S.r.l., con sede legale a Imola. La ditta è stata scelta a seguito della valutazione di congruità dell’offerta e del riscontro delle adeguate competenze ed esperienze pregresse nel settore cinematografico e audiovisivo.

La scheda tecnica dell’atto fissa la durata delle attività e la consegna dei prodotti di comunicazione nel corso del periodo estivo. I fondi impegnati gravano sul capitolo di bilancio comunale riservato alle attività culturali e alla tutela dei beni artistici.