Coletta: “Gli allagamenti? L’amministrazione trascura Messina”

Il consigliere del Pd attacca le Giunte De Luca e Basile: "Manca la manutenzione dei servizi pubblici essenziali. E la sinergia Amam-Servizi"

,MESSINA – “Perché a ogni pioggia la città si allaga? Per anni le amministrazioni De Luca si sono giustificate distraendo l’attenzione dalle vere responsabilità, quindi accusando “quelli che c’erano prima”, o riducendo la problematica a queste improvvise “bombe d’acqua”. La verità è che, in questi sette anni di amministrazioni De Luca (De Luca e Basile, n.d.r.), si è badato principalmente alla gestione delle risorse economiche della città, trascurando la manutenzione dei servizi pubblici essenziali e senza che le partecipate Messinaservizi e Amam operassero in sinergia, per attenuare gli effetti delle piogge in città. La causa principale degli allagamenti è da imputare alla presenza di vecchi impianti fognari misti”. A sostenerlo è il consigliere della IV Municipalità Renato Coletta, del Partito democratico.

Continua Coletta: “Molti impianti sono danneggiati o dalle portate insufficienti, che non consentono di smaltire la notevole quantità di acqua piovana che viene incanalata. Ecco spiegato il fenomeno dei tombini delle fognature che “saltano”, perché le notevoli pressioni causate dalla spinta dell’acqua piovana mista i liquami fognari, solleva le botole. E poi, perché Amam interviene sugli impianti fognari sempre e solo in emergenza, senza curare la manutenzione preventiva e quindi provvedendo a sostituire tratte ammalorate o danneggiate? Perché in questi sette anni nelle zone della città ben note, Ganzirri, viale regina Elena incrocio San Licandro, corso Cavour, non sono stati progettati e realizzati impianti dedicati allo smaltimento delle acque piovane? Perché sul viale Boccetta non sono state potenziate le griglie per evitare che il fiume di acqua che scende dal viale, confluisca e quindi allaghi sistematicamente il corso Cavour, causando notevoli danni alle attività commerciali? Non si sono i soldi? E perché allora per cose certamente meno indispensabili, le amministrazioni De Luca i soldi li hanno sempre trovati?”.

“Da rivedere la programmazione della manutenzione di pozzetti e caditoie e sinergie tra Amam e Messina Servizi”

Altro aspetto che il consigliere del Pd mette in discussione è “la programmazione della manutenzione di pozzetti griglie e caditoie, effettuata prevalentemente nel centro cittadino, quando invece si dovrebbe iniziare dalle zone a monte della città, per intercettare l’acqua piovana che inevitabilmente scorre a valle, allagando le zone pianeggianti. In ultimo la mancanza di sinergia tra Amam e Messina Servizi. Quest’ultima effettua lo spazzamento giornaliero soltanto nelle vie centrali, trascurando completamente le vie secondarie e soprattutto quelle a monte della città, causando l’ostruzione di pozzetti e griglie dentro le quali la pioggia trascina terriccio e rifiuti. A questo punto è inutile prendersela con il presidente dell’Amam, magari chiedendone ancora dimissioni, perché le responsabilità sono esclusivamente politiche e in particolare di chi si è preso la città di Messina nel 2018 e continua a dettare l’agenda politica. E senza risolvere i problemi che attanagliano Messina da almeno da 20 anni”.

Al di là della polemica politica, in ogni caso, appare prioritario che l’amministrazione comunale faccia una verifica complessiva delle situazioni a rischio, dato che gli eventi estremi sono in netto aumento. E che per decenni è mancata una programmazione in molti ambiti.