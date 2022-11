Collegamenti Eolie. Affidato servizio a Liberty Lines

Sarà Liberty Lines a garantire i collegamenti marittimi alle isole Eolie per il prossimo quinquennio, a partire dall’1 gennaio 2023

EOLIE – Novità sul fronte dei trasporti marittimi da e per le isole Eolie. Dopo il decreto regionale dello scorso aprile, con il quale venivano messi al bando 7 lotti per 157 milioni di euro, il servizio è stato aggiudicato dalla Liberty Lines che opererà a partire dall’1 gennaio 2023.

Nello specifico Liberty Lines ha ottenuto 6 lotti e opererà nelle tratte di collegamento che riguardano Milazzo, Messina, Palermo e Vibo Valentia in Calabria con le isole Eolie. Liberty Lines, inoltre, si occuperà anche dei collegamenti Trapani – Egadi, Marsala – Favignana, Trapani – Pantelleria e Palermo – Ustica.

Soddisfatto l’amministratore delegato di Liberty Lines, Gennaro Carlo Cotella, che dichiara: «Come armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche per i prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo della Sicilia con servizi di collegamento marittimo, essenziali per l’economia delle isole e dei territori adiacenti. Presto contribuiremo anche a migliorare la sostenibilità ambientale nei nostri mari visto che dall’anno prossimo cominceranno a entrare in flotta nuove navi green (9 in totale) garantendo ai passeggeri sempre maggiore comfort. Ma soprattutto –ha concluso- siamo contenti di poter continuare ad assicurare lavoro e stabilità ai nostri 600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno per la qualità del servizio e per la crescita dell’azienda».