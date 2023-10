Collereale, intesa per un nuovo stile di vita alimentare degli anziani - Tempostretto

Messina. Collaborazione tra l’ "Ipab Casa di ospitalità Collereale" e il laboratorio farmaceutico Erfo

MESSINA – Sanità: avviata una collaborazione tra l’ “Ipab Casa di ospitalità Collereale” e il laboratorio farmaceutico Erfo per studiare e promuovere un nuovo stile di vita alimentare salutare per gli anziani.

Così il direttore del Dipartimento sanitario di Collereale di Messina, Cono Bontempo: “Il sostegno che Erfo apporterà alla struttura assistenziale di Collereale avrà un impatto sociale di grande rilevanza, anche in termini di sanità pubblica. Si impegnerà gratuitamente a favore del benessere degli anziani sul territorio, educandoli a un nuovo stile alimentare e di qualità della vita, e integrandolo con prodotti naturali specifici per ciascun paziente. Il tutto senza fine di lucro”.

L’Ipab Casa di ospitalità Collereale di Messina è una struttura residenziale a carattere assistenziale destinata ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

La consulenza di Erfo riguarderà pure la pianificazione di attività di ricerca, per la formazione del proprio personale sanitario, in materia di integratori alimentari e prodotti nutraceutici e per il supporto nelle attività di assistenza e per la prevenzione e cura delle demenze.

Soddisfatti del nuovo progetto anche il direttore sanitario Daniele Travisano e Flavio Corpina, amministratore delegato del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, del quale Erfo fa parte.