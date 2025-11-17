Colletta alimentare 2025. In Sicilia + 8 %, stabile la provincia di Messina ma nel capoluogo + 15 %

Raccolti 30mila kg di alimenti a Messina e altri 36mila in provincia

155 mila volontari e oltre 5 milioni di donatori. Una confezione di riso, una scatoletta di tonno, una bottiglia di passata di pomodoro per la Giornata nazionale della colletta alimentare.

Secondo il rapporto Istat sul Bes diffuso due giorni fa, nel 2024 in Italia la percezione del rischio di cadere in povertà è al 18,9% rispetto a una media Europea del 16,2%.

Grazie a 8.300 tonnellate di prodotti donati (+5% rispetto al 2024) nei supermercati di tutta Italia di cui 1.141 in Sicilia, la Rete Banco Alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi 285.000 persone bisognose attraverso 750 enti caritativi convenzionati.

In Sicilia i prodotti ricevuti in dono per la Colletta 2025 sono stati 516.708 kg, contro i 479.451 kg raccolti con la Colletta del 2024, con una variazione di +7,8% rispetto lo scorso anno.

Questo il dettaglio di quanto raccolto per provincia: Agrigento +12,9% con kg 37.141. Caltanissetta +3,6% con 25.492 kg. Catania +4,5% con 116.638 kg. Enna +19,9% con 15.548 kg. Messina stabile con 66.786 kg. Ragusa stabile con 33.697 kg. Siracusa +15,6% con 43.406 kg. Palermo +14,7% con 114.000 kg. Trapani +6,1% con 64.000 kg.

La Colletta Alimentare continua online fino al 1° dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito bancoalimentare.it .

A Messina e provincia

In tutta la provincia di Messina sono stati complessivamente 128 i supermercati che hanno aderito all’iniziativa, di questi 46 a Messina, con la rispettiva presenza di oltre 1200 e 700 volontari.

Su tutto il territorio nazionale il gesto ha coinvolto, nei quasi 12.000 supermercati, oltre 155.000 volontari con l’obiettivo di raccogliere alimenti non deperibili per donarli alle persone in difficoltà.

A Messina sono stati raccolti 30.000 kg di alimenti con un incremento di quasi il 15% rispetto all’edizione del 2024.

Gli alimenti raccolti, confezionati in scatole secondo la tipologia, saranno consegnati entro Natale alle 90 strutture caritative della provincia convenzionate al Banco Alimentare, di cui 45 a Messina. Queste, a loro volta, li faranno pervenire a circa 20.000 assistiti, di cui 12.000 a Messina.

La Colletta Alimentare è stata resa possibile grazie a tutti i volontari provenienti dalle Scuole, dai Movimenti, dalle Associazioni, dagli Enti Caritativi, dalle Chiese, dai Lions e Leo Club che hanno prestato il loro generoso servizio nei supermercati e nei magazzini. Un prezioso contributo hanno offerto: l’Esercito Italiano, la Città Metropolitana di Messina – l’Ufficio Protezione Civile e Ufficio Autoparco, il Comando dei Vigili Urbani che hanno messo a disposizione uomini e mezzi per la movimentazione delle merci.