Messina. E' opportuno smaltire al più presto il rifiuto speciale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275; “Buongiorno, si segnala la presenza di una colonna di scarico in amianto lasciata sul marciapiede di Via Roma. Nonostante diverse segnalazioni alla polizia municipale, nessuna delle autorità è venuta a metterla in sicurezza o smaltirla. Grazie per il vostro lavoro”.