Colpisce la compagna dopo una lite per una dose di cocaina: arrestato 37enne - Tempostretto

La donna, col volto sanguinante, è stata soccorsa dai carabinieri della stazione Giostra in seguito ad una segnalazione al 112

MESSINA – Litigano per una dose di cocaina e colpisce al volto la compagna, soccorsa dai carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 37enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravateai danni della propria compagna.

I carabinieri, in seguiro da una segnalazione alla Centrale operativa del 112, si sono recati presso una stazione di servizio, ove era stata segnalata una lite. Sul posto i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di un’autovettura con all’interno una coppia nel pieno di un litigio, con la donna visibilmente sanguinante dal volto. Gli immediati accertamenti hanno permesso di individuare i motivi della lite, verosimilmente riconducibili a dissidi sorti durante il consumo di sostanze stupefacenti, poco prima acquistate dalla coppia in una zona di spaccio del quartiere cittadino di Giostra. La vittima, che ha dichiarato ai militari di aver subito nel tempo altre aggressioni da parte del compagno, e stata soccorsa dai Carabinieri mentre l’uomo è stato arrestato.