Colpo di scena al Taormina Film Fest: chiuso il Palacongressi - Tempostretto

La struttura sarebbe inagibile. Oggi il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e lo stop alle attività

TAORMINA – Quando manca un giorno alla chiusura del Taormina Film Festival ecco arrivare il colpo di scena. Questo pomeriggio, al termine di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stato chiuso il Palacongressi, struttura centrale della manifestazione: ospita infatti sale di proiezione, uffici, servizi e sala stampa per i giornalisti. Il Palacongressi risultava già chiuso in occasione del recente Taobuk ma nei giorni scorsi era stato riaperto proprio per ospitare il festival del cinema. Nelle ultime settimane è stato al centro di una vicenda relativa all’aggiudicazione della sua gestione, con il Tar che ha respinto il ricorso presentato dalla società aggiudicataria a cui la nuova amministrazione comunale aveva revocato l’affidamento, annullando l’esito della gara.