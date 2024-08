Coltiva cannabis e tiene la marijuana in cucina, arrestato per spaccio

Intervento dei carabinieri a Giardini Naxos

GIARDINI NAXOS – Coltivava a casa sua, in un terreno, piante di cannabis alte più di un metro, in una zona nascosta e coperta dalla vegetazione. In più, in un pensile della cucina, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con tanto di residuo di droga e altro materiale utile per la lavorazione e il confezionamento degli stessi stupefacenti. Questo l’esito di una perquisizione domiciliare a Giardini Naxos. I carabinieri e i militari dello Squadrone eliportato cacciatori Sicilia hanno arrestato lo scorso 5 agosto un cinquantenne per detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo ora si trova ai domiciliari.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.