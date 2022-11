Combinato disposto di inciviltà - Tempostretto

Doppio episodio di maleducazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La civiltà a Messina”. In questo caso, come si evince dalla foto, la maleducazione dell’automobilista e dello scooterista si sono alleate per rendere la vita impossibile ai pedoni. A Messina alcune persone provano totale indifferenza per i diritti altrui. Il loro egoismo prevale su tutto e l’impunità di cui godono li rafforza. Ma, ne siamo sicuri, verrà un giorno in cui riusciremo a liberarci dell’ottusa inciviltà di questi nostri concittadini.

