Com'è bello parcheggiare sul marciapiede... - Tempostretto

Reportage fotografico sulle pessime abitudini di tanti automobilisti messinesi e di qualche motociclista. È ancora lungo il cammino verso una città a misura di pedone

Vi proponiamo di seguito una carrellata di segnalazioni WhatsApp al 366.8726275 che denunciano l’assurda abitudine di parcheggiare sul marciapiede. L’arroganza e la pessima educazione di troppi automobilisti messinesi, ma anche di qualche motociclista, rendono la vita impossibile ai pedoni. A soffrirne sono soprattutto le persone che, per un motivo o per l’altro, hanno difficoltà di movimento. Anche i bambini in carrozzina sono costretti a sopportare questa chiara manifestazione di inciviltà.

Nelle immagini che seguono vedrete auto sul marciapiede vicino a un Pronto Soccorso, nei pressi delle scuole, in aree allargate a beneficio di chi passeggia e saccheggiate dai parcheggiatori abusivi. Insomma c’è n’è per tutti i gusti. Purtroppo la visione di una città a misura di persone e non di macchine è ben lontana dalla concreta realtà quotidiana.