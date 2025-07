Come individuare il corriere perfetto per le tue spedizioni

(redazionale) Quali fattori considerare nella scelta del corriere?

Redazionale – La scelta del corriere a cui affidare le proprie spedizioni è una delle decisioni più importanti e strategiche per chiunque debba inviare un pacco, che si tratti di un’azienda e-commerce o di un privato. Questa scelta, infatti, va ben oltre il semplice trasporto di un oggetto da un punto A a un punto B; essa determina l’affidabilità dell’intero processo, la soddisfazione del destinatario e, in ambito commerciale, la reputazione stessa del mittente, poiché il corriere diventa l’unico volto fisico dell’azienda agli occhi del cliente. Un servizio inaffidabile può trasformare una spedizione in una fonte di stress, reclami e recensioni negative. Per questo motivo, è fondamentale analizzare con cura i diversi fattori che caratterizzano un servizio di spedizione, confrontando le opzioni disponibili.

Affidabilità e tempi di consegna

Il primo e più importante fattore da considerare è l’affidabilità, che si traduce nella capacità del corriere di rispettare i tempi di consegna stimati e di gestire i pacchi con la dovuta cura, minimizzando il rischio di danni o smarrimenti. Per evitare problemi, può risultare opportuno affidarsi a operatori noti. Un altro elemento chiave è dato dalle tempistiche: a seconda dell’urgenza, si può aver bisogno di un servizio express che garantisca la consegna in 24/48 ore; a tal proposito, visita lo store ufficiale su store.gls-italy.com, così da valutare le varie soluzioni a disposizione. È importante distinguere tra tempi di consegna “stimati” e “garantiti” e informarsi sugli orari limite (cut-off) per la presa in carico dei pacchi in giornata, un dettaglio cruciale per chi gestisce un’attività commerciale.

Copertura della rete e flessibilità

Un altro aspetto da valutare attentamente è la copertura geografica offerta dal corriere. È essenziale assicurarsi che il servizio copra tutte le destinazioni di interesse, nazionali o internazionali, senza costi eccessivi o limitazioni per le cosiddette “aree disagiate”. Una rete capillare non si misura solo in termini di territori raggiunti, ma anche nella disponibilità di punti di servizio fisici. La presenza diffusa di filiali, Shop o punti di ritiro convenzionati (come edicole o tabaccherie) offre una grande flessibilità. Per il mittente, significa poter consegnare il pacco in un luogo e orario comodo; per il destinatario, vuol dire poter ritirare la spedizione quando preferisce, riducendo le mancate consegne. Questa rete si rivela fondamentale anche per la gestione dei resi, semplificando il processo per entrambe le parti.

Tecnologia e servizio clienti

Nell’era digitale, la tecnologia è un fattore discriminante. Un sistema di tracciamento (tracking) online preciso, trasparente e tempestivamente aggiornato è uno standard irrinunciabile. Le migliori piattaforme offrono notifiche proattive via email o SMS che aggiornano sia il mittente sia il destinatario sullo stato della spedizione, includendo finestre orarie di consegna previste. Oltre al tracking, è importante valutare la qualità del portale online del corriere, che dovrebbe essere intuitivo per la prenotazione delle spedizioni e la gestione delle etichette. Altrettanto cruciale è il servizio clienti: la possibilità di contattare facilmente un operatore umano, via telefono o chat, per ricevere assistenza in caso di problemi, è un valore aggiunto che distingue un buon servizio da uno eccellente.

Costi e servizi accessori

Infine, è necessario analizzare la struttura dei costi e la gamma di servizi accessori disponibili. La scelta non dovrebbe mai basarsi unicamente sull’opzione più economica, ma sul miglior rapporto qualità-prezzo. È importante capire come viene calcolato il costo, considerando non solo il peso reale ma anche il “peso volumetrico”, che tiene conto delle dimensioni del pacco. Oltre alla spedizione standard, molti corrieri, come GLS, offrono una vasta gamma di servizi aggiuntivi che possono essere determinanti, come ad esempio l’assicurazione sulla merce per oggetti di valore e la possibilità di scegliere il punto di ritiro già in fase di creazione della spedizione.