La segnalazione di una lettrice: una scena domenicale in via Lanterna

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Domenica mattina a Torre Faro: guardate come si blocca un parcheggio in via Lanterna. Dire incivili è un complimento… I bidoni ai lati e il motorino, che dovrebbe essere posteggiato in altri spazi riservati, così può essere parcheggiato al posto di un’auto”.