Come si è "ristretta" Messina nella sua decrescita non felice - Tempostretto

Una città sempre più svuotata, come certifica la relazione annuale del sindaco Basle. Si tratta di una sfida decisiva per amministrazione e forze politiche

MESSINA – Ci siamo “persi” i messinesi. A Messina non ci sono opportunità lavorative, o sono troppo poche, e andare via spesso non è una scelta. È una necessità. E, per il periodo luglio 2022-giugno 2023, nella relazione annuale del sindaco Federico Basile, c’è l’identikit di una città che si svuota sempre di più. Anziana e dai numeri problematici. Si legge nel documento: “A Messina, al 31 dicembre 2022, la popolazione calcolata Istat risulta essere pari a 224.007 abitanti, di cui 107.545 maschi e 116.462 femmine in costante decremento, -2.433 abitanti (1.086%) rispetto al 2021 e -18.260 unità (-7,54%) dall’anno 2012”.

Una decrescita non felice. In sostanza, come certifica la relazione, “la città è sempre più vecchia con un incremento, nell’anno 2022, della popolazione in età senile del +9,78% rispetto all’anno 2012. Il 23% circa della popolazione ha più di 65 anni, mentre quelli con più 85 anni rappresentano il 3,12% della popolazione, in prevalenza residenti nel centro storico. L’età media generale sale a 46,65 dai 44,8 anni del 2019”. Ed è costante la diminuizione delle nascite: “il numero di nati nell’anno 2022 registra il valore più basso degli ultimi anni”.

Manca il ricambio lavorativo

Continua la relazione del primo cittadino: “A Messina nel 2022 si segnala un indice di dipendenza pari al 57,4% a indicare che 100 individui in età attiva. oltre a mantenersi essi stessi, ne “mantengono” altri 57 circa. L’indice di ricambio, che misura il rapporto tra coloro che stanno per lasciare, a causa dell’età, il mondo del lavoro e coloro che stanno per entrare, nel 2022, è di 150, a significare che quelli che escono sono circa il 50% in più di quelli che entrano nel mondo del lavoro”.

In più di dieci anni, in base all’Istat, Messina ha perso 25mila abitanti. Numeri da record, in uno svuotamento che investe tutto il territorio metropolitano, con un altissimo tasso di disoccupazione giovanile. Negli ultimi dodici anni sono andati via dalla Sicilia circa 310.000 abitanti. Di questi, circa 35.000, con un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, hanno lasciato la provincia di Messina.

Come ha più volte ricordato il segreterario della Cgil di Messina, Pietro Patti, “Messina è il Comune con il più basso tasso di occupazione (attorno al 36%) tra le grandi città d’Italia. In riva allo Stretto il tasso di occupazione fra gli uomini di età compresa fra i 15 e i 64 anni si assesta al 50%, quasi il doppio di quello delle donne, fermo al 28%. Ma il dato ancora più preoccupante è rappresentato dal 46% dei cosiddetti neet, i giovani dai 15 ai 34 anni che non lavorano, non studiano e non cercano occupazione”.

Una sfida decisiva per amministrazione comunale e forze politiche

Si tratta di una sfida decisiva per amministrazione comunale e forze politiche regionali e nazionali. Occorre creare il lavoro in questa terra. E politica, sindacati e imprese devono agire e ideare insieme nell’ottica di porre le premesse per invertire la rotta, in una visione d’insieme che valorizzi le potenzialità del Meridione.

Fiscalità di vantaggio, Zes (Zone economiche speciali), formazione e occupazione, riapertura di negozi e botteghe a prezzi non proibitivi, imprese digitali, investimenti massici in servizi e infrastrutture, progettazione europea, burocrazia e amministrazioni all’altezza dell’impegno: serve un piano straordinario e la politica locale e regionale deve incalzare il governo. Senza il sud, l’Italia non riparte. Occorre una programmazione decennale ma con risultati già nell’immediato. O ora o mai più.

