Comitati di Quartiere a S. Teresa, quorum raggiunto: tutti gli eletti - Tempostretto

Tutte le preferenze. Al voto il 22,32% degli aventi diritto, 10 punti in meno rispetto a cinque anni fa

S. TERESA – Superato il quorum in tutte le sezioni. Sono valide le elezioni per il rinnovo dei Comitati di quartiere a S. Teresa di Riva che si sono svolte nella giornata di ieri. Su 8.204 elettori si sono recati al voto in 1.832 (22,32%, dieci punti in meno rispetto al 2017). In ogni quartiere sono stati eletti i primi 5 per numero di preferenze ottenute, mentre i più votati svolgeranno il ruolo di presidente. Nelle foto gli eletti del Comitato di quartiere Centro-Torrevata con i consiglieri comunali Mariella Di Bella e Santino Scarcella. Questo il dettaglio delle preferenze ottenute da tutti i candidati. In grassetto gli eletti.

Barracca-Catalmo

425 votanti su 1.362 (31,20%)

1) Chiara Di Bella 58

2) Paola Lombardo 80

3) Vincenzo Nicotina 21

4) Maria Ragusa 172

5) Marco Antonio Serri 97

6) Salvatore Trimarchi 202

7) Elisa Triolo 45

Ciumaredda-Portosalvo-Cantidati

456 votanti su 2.216 (20,58%)

1) Roberto Aliberti 78

2) Carmelo Adriano Amato 154

3) Sebastiano Paolo Lo Giudice 45

4) Santino Lombardo 97

5) Marisa Mantarro 116

6) Rosa Mantarro 71

7) Laura Scarpignato 66

8 ) Mirko Vecchio 54

Centro-Torrevata

314 votanti su 1.762 (17,82%)

1) Giuliana Emanuela Bonfiglio 52

2) Giovanni Casablanca 79

3) Giulio Lettina 147

4) Patrizia Rita Lezzi 57

5) Rosita Parisi 87

6) Fabiana Villari 78

Bucalo-Sparagonà

483 votanti su 2.408 (20,05%)

1) Isabella Costa 35

2) Carlo Rosario Francesco Palella detto Carlo 206

3) Fabiano Palella 79

4) Eugenia Parlavecchio 158

5) Giuseppe Privitera 20

6) Rosetta Rifatto 95

7) Onofrio Alessandro Triolo 133

Misserio-Fautarì

90 votanti su 303 (29,70%)

1) Floriana Amasi 50

2) Giacomo Chillemi 20

3) Carmelo Catania 24

4) Giuseppe Leo 30

5) Giuseppe Piani 12

6) Patrizia Concetta Triolo 21

Giardino-Quartarello-San Gaetano

63 votanti su 153 (41,76%)

1) Chiara Bombaci 15

2) Antonino Briguglio 14*

3) Maria Vittoria Buono 14*

4) Davide Castorina 7

5) Giandomenico Pasquale 14*

6) Salvatore Giuseppe Sparacino 17

7) Marinella Spadaro 12

8 ) Maria Tindara Triolo 19

9) Sabrina Pia Trischitta 3

*a parità di preferenze sono stati eletti i due candidati più giovani