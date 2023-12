Comitato d'imprenditoria femminile, confermata alla presidenza Cettina Scaffidi Militone - Tempostretto

Si insedia il nuovo Cif che resterà in carica per tre anni. La presidente confermata all'unanimità

MESSINA – Si è insediato ufficialmente il Cif, il Comitato d’imprenditoria femminile della Camera di commercio che resterà in carica per il prossimo triennio e sarà guidato ancora dalla presidente Cettina Scaffidi Militone, confermata all’unanimità.

Blandina: “Valore aggiunto”

L’insediamento ufficiale è avvenuto il 6 dicembre, alla presenza del presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, che ha affermato: “L’imprenditoria femminile è una componente fondamentale del tessuto economico. Ecco perché il Cif rappresenta un punto di riferimento estremamente importante per le attività camerali, a supporto delle imprese in rosa della nostra provincia. La rielezione della presidente premia i risultati portati avanti nell’ultimo triennio dal Comitato, che, con le nuove nomine, si arricchisce ancor di più. Son certo, infatti, che la presenza giovanile delle attuali componenti sarà un ulteriore valore aggiunto”

Dodici le componenti: Cettina Scaffidi Militone, Palmira Frazzetto, Antonella Cappadona, Maria Daria Sturniolo, Sabrina Assenzio, Giusy Donato, Domenica Monte, Maria Grazia Giorgianni, Tiziana Pisano, Angelica Rizzo, Cettina Pizzo, Felicia Sciortino. Supplenti: Rossella Natoli, Daniela Mobilia, Maria Carmela Barbagallo, Maria Grazia Celona, Concetta Lo Faro, Gabriella Mustica, Deborah Bontempo, Annalisa Moschella, Gesualda Iudicelli, Maria Gullone, Maria Luisa Verzera.

Militone: “Daremo voce a tutte le imprenditrici”

Cettina Scaffidi Militone ha ringraziato: “Ringrazio tutte le rappresentanti delle varie associazioni per la fiducia accordatami saremo una squadra operativa e il nostro impegno sarà di fornire e sviluppare una fitta rete di informazione e formazione relativa all’impresa al femminile. Daremo voce a tutte le imprenditrici che, con la loro esperienza, potranno essere un prezioso supporto per chi decide di intraprendere questa strada. Una strada che il Cif intende promuovere e sostenere, rafforzando anche le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, essenziali per noi donne. La nostra presenza nel Comitato nazionale di Unioncamere, ci consentirà, inoltre, di essere aggiornate su tutte le iniziative in essere per poterle divulgare e fare nostre”. I Comitati per l’imprenditoria femminile operano negli Enti camerali dal 1999, quando venne siglato il protocollo d’intesa, rinnovato nel 2003, tra l’allora ministero dell’Industria e Unioncamere.