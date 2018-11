Nasce DecentraMe. Entro gennaio poteri ai quartieri o ci sarà un commissario

MESSINA - Un nuovo comitato a sostegno del decentramento amministrativo nelle circoscrizioni. E' "DecentraMe", presentato stamani a Palazzo Zanca, dalla portavoce Maria Fernanda Gervasi, e i componenti Paolo Barbera, Mauro Occhino, Bruno Barlassina, Kevin Bonasera, Andrea Ipsaro Passione, Ramona D’Angelo, ma anche i presidenti di circoscrizione Davide Siracusano, Lino Cucè, Alberto De Luca e il consigliere della II circoscrizione Giampiero Terranova.

Lo scopo è quello di rendere effettiva l’autonomia amministrativa delle circoscrizioni, dotandole di maggiore potere di azione nella gestione dei quartieri e degli strumenti amministrativi ed economici per potere rispondere in modo più efficace alle esigenze dei residenti.

La legge regionale 11/2015 prevede che “entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i Consigli dei Comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva”.

Il Consiglio comunale dovrebbe a stretto giro avviare l’iter di decentramento, considerato che i 180 giorni di tempo scadranno a gennaio e ancora non si hanno notizie.

“L’obiettivo del comitato è quello di sensibilizzare la cittadinanza e, ancor di più, le forze politiche e la nuova amministrazione sulla necessità di attuare il decentramento. Per esperienza personale, in quanto consigliere della IV Circoscrizione durante il precedente mandato, conosco bene le difficoltà che incontrano i quartieri nella programmazione degli interventi, avendo oggi solo poteri consultivi e propositivi”, così la portavoce del comitato, Maria Fernanda Gervasi. “Nel tempo – prosegue la Gervasi - si sono succedute leggi, regolamenti e delibere di giunta, prevedendo deleghe alle circoscrizioni tramite la dotazione di bilanci autonomi, ma ancora nulla è stato fatto. Il Comitato DecentraMe – spiega - si è fatto promotore di una raccolta firme a sostegno dell’applicazione del decentramento a cui collaboreranno anche le circoscrizioni, così come hanno confermato i presidenti intervenuti. Se entro gennaio – conclude la portavoce del Comitato - il Consiglio comunale non arriverà ad una soluzione, siamo pronti a rivolgerci all’assessore regionale agli Enti Locali che, così come previsto dalla normativa, dovrà mandare un commissario ad acta per garantire l’attuazione del decentramento. A tal proposito, i deputati Luigi Genovese e Antonio Catalfamo si sono dimostrati sensibili al tema, impegnandosi a sostenere la causa”.