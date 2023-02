Sarà presente lìonoreole Provenzano

MESSINA – Domani sabato 4 febbraio alle ore 10.30 presso il ritrovo “Ricrio ammare” in Via S. Raineri (zona falcata) si terrà una conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di Messina per Elly Schlein segretaria del Pd. Sarà illustrata la mozione congressuale e parteciperà all’evento anche l’onorevole Giuseppe Provenzano.