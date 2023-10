Commemorazione dei defunti: navette e polizia municipale in campo per la viabilità - Tempostretto

L'assessore Minutoli in commissione ribadisce gli ottimi risultati del protocollo dello scorso anno, che sarà riproposto in sinergia con le partecipate

MESSINA – Il protocollo dello scorso anno per i cimiteri di Messina, in vista delle commemorazioni del giorno dei defunti, sarà ripetuto anche tra poche settimane. Ad annunciarlo è stato l’assessore al ramo Massimiliano Minutoli, intervenuto ospite in prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa. L’assessore ha spiegato che la sinergia con le partecipate, soprattutto Messina Social City e Atm, garantirà nuovamente l’ottimo servizio dello scorso anno, con navette fuori e dentro il Gran Camposanto. Ci saranno navette anche per Granatari. E in tutti i cimiteri, anche quelli periferici, toccherà alla polizia municipale garantire la sicurezza e la viabilità.

Minutoli ha spiegato: “Stiamo cercando di riportare il Gran Camposanto a livelli di presentabilità degni della 13esima città d’Italia. Abbiamo già avviati diversi tavoli tecnici con le partecipate per verificare le situazioni da risolvere e contemporaneamente la quotidianità, la manutenzione”. E in vista della commemorazione dei defunti a novembre: “Riproporremo il servizio dell’anno scorso, con navette atm all’esterno, personale Messina Social City all’interno, e il supporto del volontariato. Previsto anche un servizio di controllo della viabilità in tutti i villaggio, che svolgerà la polizia municipale”.