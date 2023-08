Commissione Reggina, Brunetti non si presenta, Latella invita all'unità, Ripepi riconvoca tutti per domani - Tempostretto

Il sindaco facente funzioni, lo aveva comunicato già nella giornata di ieri, attraverso una email inviata al presidente di commissione

REGGIO CALABRIA – E’ iniziata e si è svolta senza il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, “per precedenti e concomitanti impegni”, la commissione di controllo e garanzia per discutere della Reggina.

Commissione che era richiesta dal consigliere comunale di Forza Italia, Federico Milia. Il sindaco facente funzioni, lo aveva comunicato già nella giornata di ieri, attraverso una email inviata al presidente della commissione di controllo e garanzia, Massimo Ripepi che ha riconvocato la commissione per domani, dicendosi convinto della presenza del primo cittadino altrimenti la riterrà una cosa molto grave ed è un momento importante e delicato e la Reggina è fondamentale per l’immagine e l’economia della città.

“Siamo tutti in trepidazione – ha commentato Ripepi – e vogliamo conoscere ufficialmente le iniziative intraprese dal Comune. Anche perché, sia il Comune che la Metrocity, dovevano pensarci prima dei precedenti gradi di giudizio a costituirsi, come hanno fatto gli altri Comuni delle altre squadre coinvolte nei ricorsi. Lo hanno fatto adesso, prima del Consiglio di Stato? Meglio tardi che mai. Si sono svegliati tardissimo. Menomale che si sono svegliati. Ma adesso vogliamo vedere cosa stanno facendo e cosa intendono fare nelle due opzioni possibili che ci sono rispetto alla serie B o alla serie D”.

Mentre nel suo intervento, il consigliere con delega allo Sport, Giovanni Latella come contrariamente afferma qualcuno, la vicenda è stata seguita dal Comune e dalla Metrocity con attenzione, in modo tale che al Consiglio di Stato ci si presenterà presentarci nel modo migliore possibile, ed ha invitato all’unità, in quanto lo scontro non giova a nessuno. “Il nostro interesse – ha concluso – è che la Reggina vada in mani sicure, in grado di sostenere la serie B”.