"Con gli occhi di Verga", l'esposizione fotografica fa tappa a Mongiuffi Melia - Tempostretto

Apertura al pubblico dall'11 al 13 novembre. Rogika: "Un viaggio in compagnia di testi e luoghi"

MONGIUFFI MELIA – L’esposizione itinerante fotografica “Con gli occhi di Verga”, dopo Letojanni e Vizzini, giunge alla sua terza tappa. Ad accogliere, questa volta, Giovanni Verga sarà il Comune di Mongiuffi Melia, due piccoli paesi, immersi nella natura della valle del Ghiòdaro e collegati tra di loro da un ponte. Un percorso visivo e letterario per celebrare il centenario della morte del padre del Verismo che è stato un appassionato amante della fotografia; fotografo dilettante nella pura accezione del termine, cioè del procurarsi diletto. La mostra, che ha la curatela di Lisa Bachis, sarà inaugurata venerdì 11 novembre 2022 alle ore 18:00 presso la sala espositiva di Palazzo Corvaja di Mongiuffi Melia.

“Un viaggio, in compagnia dei testi e dei luoghi”

“Percorrere e ripercorrere con “Gli occhi di Verga” è un viaggio, in compagnia dei testi e dei luoghi – ha Roberto Mendolia, in arte Rogika – che hanno permesso di rendere la Sicilia (la mia, la nostra e la vostra isola) il ‘centro’ dell’essere siciliano. Sarà l’ennesima occasione per approfondire il rapporto con la fotografia verista e anche una nuova opportunità per scandagliare attraverso l’opera letteraria verghiana tutto quanto ruoti attorno all’arte senza musa”. L’esposizione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune, rientra nel programma delle manifestazioni per il “San Martino” monfeliese e sarà fruibile da giorno 11 a giorno 13 novembre. Gli orari di apertura al pubblico sono: sabato 12 e domenica 13 dalle 9 alle 24, per unire la cultura agropastorale all’enogastronomia e alla bellezza dei luoghi, catturata dalla fotografia. (foto Alfio Barca)