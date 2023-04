Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa - Tempostretto

L'appuntamento è domenica 2 aprile, alle 10.30, a piazza Duomo, per la celebre benedizione. Il programma della Settimana Santa a Messina

MESSINA – Domenica delle Palme con l’arcivescovo Giovanni Accolla (nella foto): l’appuntamento è domenica 2 aprile, alle 10.30, a piazza Duomo, per la celebre benedizione. Con la “Domenica delle Palme e della Passione del Signore” inizia la Settimana Santa che condurrà alla celebrazione della Pasqua.

L’arcivescovo presiederà nella Basilica Cattedrale e in alcuni giorni si recherà in alcune parrocchie e altre realtà del territorio diocesano, “per esprimere il vincolo di comunione che unisce la Chiesa di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela e del quale lui ne è primo custode”, si legge in una nota

La Settimana Santa

Domenica 2 aprile – Domenica delle Palme ore 10.30

L’Arcivescovo benedirà le palme e i rami d’ulivo in Piazza Duomo, da dove processionalmente entrerà in Cattedrale per la S. Messa.

Martedì 4 aprile – Messa Crismale a Lipari ore 18.00

Nella Concattedrale S. Bartolomeo a Lipari, l’Arcivescovo benedirà gli Oli santi durante la celebrazione alla quale parteciperanno i sacerdoti e le comunità delle Isole Eolie.

Giovedì 6 aprile – Messa Crismale ore 10.00

L’Arcivescovo, nella Messa concelebrata dal Vescovo Ausiliare e da tutti i sacerdoti dell’arcidiocesi, presiederà l’Eucaristia durante la quale i sacerdoti rinnoveranno le promesse sacerdotali e benedirà l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli Infermi e il Sacro Crisma.

Giovedì 6 aprile – Messa “in Cœna Domini” ore 18.30 e inizio del Triduo Pasquale

Il Vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro presiederà la Messa “in Cœna Domini”, al termine della quale all’interno della Cattedrale sarà portato processionalmente il SS. Sacramento all’altare della reposizione per l’adorazione dei fedeli fino alla mezzanotte.

Mentre l’Arcivescovo si recherà a S. Domenica Vittoria, posta al confine dell’arcidiocesi, per celebrare con il parroco e i fedeli di quella comunità parrocchiale.

Venerdì 7 aprile – Azione Liturgica nella Passione del Signore ore 17.30

L’Arcivescovo presiederà l’Azione liturgica con la proclamazione del Passio, lo svelamento e adorazione della Croce e la distribuzione della Comunione. Quindi, insieme al clero, si unirà partecipando alla secolare processione delle Barette.

Sabato 8 aprile – Veglia nella Notte Santa di Pasqua ore 22.30

L’Arcivescovo presiederà la Veglia durante la quale amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana a cinque catecumeni.

Domenica 9 aprile – Domenica di Pasqua ore 10.30

Il Vescovo Ausiliare presiederà la S. Messa in Cattedrale. Mentre l’Arcivescovo si recherà a Milazzo per celebrare con la comunità del Duomo.