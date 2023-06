Conad inaugura a Pace del Mela un nuovo punto vendita per rispondere alle esigenze della clientela della provincia di Messina - Tempostretto

Redazionale Un’offerta ricca di servizi di ultima generazione, eccellenze gastronomiche del territorio e reparti freschi con prodotti di alta qualità

Redazionale – Conad, la prima Cooperativa di Conad per dimensioni e fatturato che opera in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Umbria, apre le porte del nuovo Conad in via Nazionale 389 a Pace del Mela, nella provincia di Messina. Il nuovo punto vendita si estende su oltre 1100 mq e offre ai cittadini del comune siciliano un’esperienza di spesa completa e funzionale sia nei reparti freschi, tra cui la pescheria, la macelleria, l’ortofrutta, la panetteria e il banco gastronomia, sia nella selezione di prodotti senza glutine, vegan, healthy e bio, a testimonianza dell’attenzione di Conad alle diverse esigenze alimentari dei clienti. “L’apertura del nuovo Conad conferma la volontà della Cooperativa di essere presente a livello capillare sul territorio, per offrire alla Sicilia il massimo della qualità e della professionalità – dichiara Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia PAC2000A Conad –.

Il nostro obiettivo è quello di consolidare il rapporto che ci lega alla nostra fidata clientela; un rapporto costruito negli anni e basato sulla profonda comprensione delle esigenze delle persone, sul sostegno alle economie locali e alla comunità di cui siamo parte integrante. Il nuovo punto vendita intende incarnare lo spirito del marchio Conad attraverso la condivisione dei nostri valori, primo fra tutti il rispetto e l’attenzione per il territorio, insieme all’imprescindibile soddisfazione dei nostri clienti”. Il nuovo Conad di Via Nazionale n.389 impiega complessivamente 11 addetti e dispone di 6 casse. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8,30 alle 20,30 e domenica dalle 8,30 alle 13. Grazie all’installazione e impiego di tecnologie a basso impatto energetico, il punto vendita rispetta le linee guida di sostenibilità in termini di tutela ambientale.

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.