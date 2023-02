Concerti, festival e sport: tutti gli eventi in programma a Messina nel 2023 - Tempostretto

Tra anticipazioni e work in progress, ecco il programma completo “Messina città della musica e degli eventi”

L’iniziativa “Messina città della musica e degli eventi” entra nel vivo. La Giunta del sindaco Federico Basile ha approvato il programma relativo al 2023. Si tratta di eventi musicali, culturali e artistici che si svolgeranno in città allo scopo di sostenere l’imprenditoria locale e la crescita della “destinazione Messina”. Vediamo il programma nel dettaglio.

Enogastronomia tra slow food e masterchef

L’enogastronomia è la prima macro area in cui sono divisi gli eventi inseriti nel piano promozionale 2023. Per ognuno vengono indicati: categoria, nome dell’evento, luogo e periodo. Non tutte le caselle, però, risultano compilate, segno di come in molti casi si tratti ancora di un “work in progress”. Tra gli eventi del settore enogastronomici segnaliamo il lancio del prodotti De.Co. (denominazione comunale) previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio. Tra marzo e aprile si terrà l’evento “A tutta birra, da bere o da mangiare il futuro è nei grani”. Tra giugno e luglio, altro evento di slow food: “Per il tuo bene, il benessere animale e il cibo buono per difenderci dai cambiamenti climatici”.

Oltre agli imminenti eventi per il carnevale (leggi qui l’articolo con i dettagli), a marzo nei ristoranti e nelle trattorie è prevista la manifestazione “StoK Rock: il pescestocco a tavola e la musica in piazza”, con “artista di richiamo” e band locali. A giugno e luglio arriverà la manifestazione “Messina città slow”, in autunno invece a ottobre è prevista una “Festa della birra e della musica”, mentre tra settembre e dicembre si terrà la manifestazione “Sapori d’autunno”. Ancora senza data l’evento “Appuntamento al forte – cibo e cultura nei forti”, così come desta curiosità la voce “masterchef” inserita senza altri dettagli. Che sia la registrazione in esterna a Messina di una puntata del famoso reality show?

Grandi eventi – Musica e tradizioni

Nel programma sono stati inseriti due concerti di livello nazionale previsti allo stadio Franco Scoglio, uno per luglio (è Tiziano Ferro, il 4) e uno per agosto (ma dovrebbero essere quello dei Pinguini Tattici Nucleari in agenda sempre a luglio, il 30), mentre a settembre a Capo Peloro è atteso un “cantante internazionale”. Previsto anche il Festival Mediterraneo con cibo di varie regioni mediterranee e musica etnica. Non vengono indicati però luogo e date. Per quanto riguarda le tradizioni, è in preparazione un cartellone di appuntamenti per la Settimana Santa. A giugno avrà luogo la “Notte bianca di S. Antonio”. Triplo appuntamento ad agosto: la processione sul lago di Ganzirri per la festa di San Nicola, il Palio delle Contrade marinare e l’Agosto Messinese con Vara e Giganti.

Grandi mostre e Notti della cultura

Tre “grandi mostre” sono inserite nel programma. A settembre quelle dedicate a Filippo Juvarra e al Futurismo al Palacultura. Senza data ancora la mostra “Ultimo Caravaggio” in collaborazione con altri enti. Tra marzo e aprile sono invece previste le manifestazioni per la notte della cultura: “Vieni a palazzo” (visita ai palazzi istituzionali) e “Sotto il tuo balcone” (performance teatrali sotto i balconi storici). Ancora da fissare la data del “corteo storico lungo il sentiero della Badiazza”.

Eventi sportivi

Tra gli eventi sportivi che figurano nel programma, dopo la Messina Marathon, svoltasi lo scorso gennaio, sono previsti a maggio una partita della Nazionale Cantanti allo stadio Scoglio, regate di windsurf della zona di Grotte, i campionati nazionali paralimpici di tennis tavolo al Palarescifina e il Messina Vespa Village. A giugno tocca al Torneo Franco Scoglio con Messina, Genoa e altre squadre. A giugn prevista un’amichevole internazionale di pallacanestro. Tra gli altri eventi ancora senza data: il campionato italiano di beach volley, gli europei di pallavolo under 20, il torneo 6 nazioni di rugby femminile, il rally di Messina e una gara di moto d’epoca.

Festival e film commission

Ricco anche il programma della categoria “festival”. Si dovrebbe cominciare tra marzo e aprile con una “Fashion Week” al Palacultura; tra maggio e giugno “Giochi senza quartiere” nei quartieri della città; tra luglio e settembre il “Festival del mare” e il “Festival dello Stretto”; a luglio il “Festival degli aquiloni” a Torre Faro; a settembre il “coMecs” manifestazione dedicata al mondo dei fumetti; a ottobre la XX edizione dell’Horcynus Festival al Parco Horcynus Orca; a novembre, infine, dovrebbe tenersi il Festival di Morgana, caccia al tesoro nella Messina misteriosa e arcana, con il condizionale perché accanto a questa voce nel programma viene annotato: “da valutare”. Per quanto riguarda la promozione del territorio attraverso il cinema, nel piano figurano: “In viaggio con Goethe” (produzione nazionale), “Don Chisciotte e Cervantes a Messina” con musiche di Nicola Piovani (Rai Cinema) e il film “Omyama”.

Quali fondi saranno utilizzati

I fondi utilizzati sono quelli del Poc Metro 2014-2020, in particolare la misura denominata ME1.3.1.C “Sostegno PMI Card” del Piano operativo, che ha una dotazione complessiva di 15 milioni di euro. Il progetto si articolare in 3 fasi. La prima ha visto la presentazione di istanze di sostegno da parte di operatori economici del territorio. La seconda e la terza prevedono un percorso di sostegno a favore delle imprese destinatarie di aiuti e più in generale dell’indotto ad essere connesso e al tessuto economico comunale. Questo percorso si concretizza in un piano promozionale multilivello e di lungo periodo, “nella considerazione – si legge nella proposta – che la programmazione di eventi ha assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione territoriale”. L’obiettivo degli eventi in calendario è quello di aumentare l’appeal del territorio, accrescendone la competitiva imprenditoriale con il coinvolgimento delle attività commerciali. Si punta all’incremento dei flussi turistici, al miglioramento dell’immagine di Messina e sulla crescita della notorietà della città come destinazione turistica. Nella proposta che accompagna l’approvazione del piano, si evidenzia che, secondo il Rapporto Confcommercio Ciset 2017, ogni euro investito nell’organizzazione di un evento attiva nel territorio di riferimento in media 12 euro di spesa dei visitatori per circa 5 euro di valore aggiunto, ossia di ricchezza finale che rimane nel territorio. Nel programma “Messina città della musica e degli eventi” figurano anche le partecipazione a fiere del turismo italiane e l’organizzazione di convegni nazionali ed internazionali in città.

Articoli correlati