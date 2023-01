Maratona di Messina. Aliberti: “Manifestazione ormai pilastro della città” VIDEO - Tempostretto

La presentazione in Comune questa mattina, presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile e l'esperto per le politiche sportive Francesco Giorgio

MESSINA – “Triplicati gli iscritti” fa sapere Antonello Aliberti, patron della Fontalba Marathon Messina che si correrà domenica mattina, 8 gennaio 2023. Il presidente della Polisportiva Odysseus, anche tecnico dell’Atletica Savoca, durante la presentazione nella Sala Ovale del Comune di Messina ha ribadito l’importanza di avere una manifestazione tale per la città e che finalmente è tornata alla sua collocazione originaria di inizio gennaio.

“Per problemi di covid nel 2022 abbiamo corso a marzo – ha spiegato Aliberti – quest’anno siamo riusciti a ricollocarci a gennaio come fatto negli anni precedenti. Questa data ci permette di accogliere tanti atleti sia perché il calendario è abbastanza libero e anche perché l’inverno da noi è mite. Abbiamo triplicato gli iscritti del 2022, quando venivamo da tre anni senza gareggiare”. Il fine settimana di atletica in realtà inizierà sabato con una convention riservata agli allenatori, mentre le gare (sulle tre distanze) della domenica saranno precedute dalla FitWalking.

“Adesso stiamo lentamente crescendo, l’importante era non fermarsi mai e continuare. Ormai questa gara è un pilastro della città di Messina, la più importante ed è la maratona della città visto che sono impegnate tutte le forze cittadine. Abbiamo cercato – conclude Aliberti – di allargare il numero degli eventi, quest’anno ci sarà la convention per gli allenatori, mentre domenica lungo il percorso ci sarà la Fit Walk, percorreremo circa 4 km e saranno presenti anche i diversabili”.

Il programma della Fontalba Marathon Messina

La prima importante gara podistica del nuovo anno presenta nel suo ricco programma su tutti la tradizionale “Maratona Antonello da Messina”, di livello bronze, sulla canonica distanza di 42,195 km, con lo “start” che verrà dato alle ore 8:30. Il percorso, totalmente chiuso al transito automobilistico, prevede un giro di 5,274 km da ripetere otto volte. Completano il quadro per gli atleti la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km (il via alle 10.30), su quattro tornate, la “Shakespeare Run” di 10,5 km (partenza alle 9), prevista in due giri e il Fitwalking di 10,5 km (dalle 8.30).

Domenica 8 gennaio andrà in scena, quindi, il tredicesimo atto nella storia della competizione. Il prologo sabato 7, con una convention per allenatori e istruttori di 1°, 2° e 3° livello di atletica leggera, nel corso della quale il responsabile tecnico regionale Fidal Gaspare Polizzi detterà le linee programmatiche; la partecipazione è gratuita. L’iniziativa avrà luogo dalle ore 10 alle 13 al Palacultura “Antonello da Messina”.

Le edizioni precedenti

Tredicesima edizione per la Messina Marathon, oggi accompagnata dal title sponsor Fontalba. Ripercorriamo la storia della corsa organizzata dalla Polisportiva Odysseus del patron Antonello Aliberti. Il 18 maggio 2008 il primo atto della manifestazione. Quel giorno ad aggiudicarsi la gara da 42,195 km fu Adil Lyazali in 2h26’51”. Secondo Bibi Hamad, terzo il primo italiano, Tommaso Vaccina. Tra le donne la vittoria di Francesca Macali in 3h07’29”. Sul podio anche Giusi Chiolo e Carla Grimaudo. Il 19 aprile 2009, con base a Piazza Cairoli, la seconda edizione della Maratona, divenuta a carattere internazionale. Primo al traguardo Philemon Kipkering in 2h18’56”. Dietro lui Joshua Rop e Maarouf Abderrahim, rispettivamente secondo in 2h20’54” e terzo in 2h33’13”. A far festa tra le donne Giusy Chiolo, fermando il cronometro a 3h14’24”.

Il 25 aprile 2010 la terza edizione. Sul gradino più alto del podio il marocchino Hichan El Barouki, impostosi in 2h20’33”, a precedere il keniota Paul Kangogo che chiuse, invece, in 2h20’38”. Sofia Biancarosa davanti a tutti tra le donne in 2h53’36”. Subito dietro Tatiana Betta in 2h 54’07” e Ana Hecico in 3h4’15”. Nel segno di Adil Lyazali, già vincitore nel 2008, la quarta edizione, andata in scena il 3 aprile 2011 con partenza ed arrivo in Fiera, “location” anche per i successivi due anni. Il marocchino, con il tempo di 2h21’51”, precedette gli italiani Filippo Lo Piccolo (Violetta Club Lamezia Terme, 2h29’52”) e Giorgio Calcaterra (Running Club Futura, 2h30’09”). Tra le donne prime tre posizioni per Tatiana Betta (Atletica Pedara, 2h53’48”), Sara Bradaschia (3h10’47”) e Veronica Correale (3h12’01”).

Il 29 aprile 2012 sorprendente successo del “nonno volante” Attilio Alessandro che a 46 anni fu il trionfatore della sesta edizione con il tempo di 2h43’45”. Secondo Roberto La Mattina (2h46’41”), terzo Gaetano Caruso (2h50’09”), il primo messinese in assoluto a salire sul podio della competizione. Tra le donne vittoria di Manuela Di Stefano (3h16’47”) davanti a Anita Ehrhardt (3h18’39”) e Eleonora Suizzo (3h32’29”). Gelindo Bordin, campione olimpico nella Maratona a Seul 1988, fu il testimonial d’eccezione. La sesta edizione si è svolta il 21 aprile 2013. Ad imporsi fu Giovanni Soffietto (2h37’43”), poi Massimo Buccafusca (2h38’59”) e Vito Massimo Catania (2h48’30”). Tra le donne ha primeggiato la tedesca Ingrid Kastner con il tempo di 3h51’11”. A seguire Elena Cifali (3h58’29”) e Paola Cenni (4h13’42”).

Il 27 aprile 2014 è stato Massimo Buccafusca del Marathon Monreale, in 2h40’47”, il vincitore della VII edizione della Messina Marathon-VI Trofeo UniCredit, con partenza e arrivo a piazza Cairoli. Secondo Alessandro Vizzini (2h50’15”) dell’Atletica Sant’Anastasia, terzo Salvatore Buccheri (2h56’47”) della Polisportiva Milazzo. Nella prova femminile prima Cinzia Sonsogno (Podistica Capo d’Orlando) in 3h36’21”. Seconda Rosa Schembri (G.S. Valle dei Templi) in 3h38’25”, terza Eleonora Suizzo (Pol. Fiamma San Gregorio) con il tempo di 3h48’48”. Dopo l’annullamento per maltempo nel 2015, domenica 24 gennaio 2016 si è tenuta l’ottava edizione, con partenza ed arrivo a Piazza Unione Europea. Primo al traguardo Antonino Recupero dell’Atletica Sant’Anastasia, con il tempo di 2h41’32”. Piazza d’onore per Massimo Buccafusca del Club Atletica Partinico, in 2h41’43”. Gradino più basso del podio per Sebastiano Foti dell’Atletica Scuola Lentini che ha chiuso in 2h45’25”. Tra le donne brava Lara La Pera della Fiamma Rossa Palermo che, terminando il percorso in 3h23’48”, ha battuto Cinzia Sonsogno della Podistica Capo d’Orlando, seconda in 3h24’17”. Terza Maria Pistone (Forte Gonzaga) in 3h32’05”.

Il 15 gennaio 2017 ad iscrivere il loro nome nell’albo d’oro furono Giovanni Cavallo e Patrizia Martinelli. L’atleta tesserato per la Podistica Messina è arrivato al traguardo con il tempo di 2h27’53”, davanti a Antonino Recupero (Mega Hobby Sport), secondo in 2h46’03” e Attilio Alessandro (Atletica Sicilia), terzo in 2h50’24”. Per le donne successo di Patrizia Martinelli (3,30 Km Road 6 & Trail Running) che ha chiuso le fatiche in 3h13’49”. Sul podio anche Cristina Pitonzo (G.S. Maiano – 3h22’15”) e Lara La Pera (Marathon Misilmeri – 3h24’05”). Un anno dopo, il 14 gennaio 2018, il “brindisi” di Attilio Alessandro che in 2h49’21” ha preceduto Sebastiano Foti (2h56’14”) e Francesco Cesare (2h56’35”). Tra le donne gioia per Cristina Pitonzo (3h13’22”), quindi Lara La Pera (3h28’32”) e Angelita Bonanno (3h34’25”). Il 13 gennaio 2019 la bella performance di Lorenzo Lotti, tesserato per la Corri Forrest, che ha stabilito il proprio personale con il tempo di 2h31’53”. Secondo don Vincenzo Puccio dell’Athletica Vaticana in 2h38’55”. Terzo Massimo Buccafusca (Club Atletica Partinico) in 2h51’10”. Tra le donne, prima Matilde Rallo (Pol. Marsala Doc) in 3h59’52”, poi Valeria Sturniolo (Pisa Road Runners Club) in 4h02’28” e Anna Maria Matone (Marathon Club Minervino) in 4h18’41”.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19 si è ripreso a gareggiare nel 2022, il 27 marzo. Ad aggiudicarsi la Maratona, in otto giri, con partenza e arrivo a Piazza Unione Europea, Antonio Sgammeglia del Marathon Team Canicattì, giunto al traguardo con il crono di 3h17’04”. Secondo Santo Monaco dell’Ultrarunning Ragusa, in 3h17’43”. Terzo Andrea Garofalo, anch’egli dell’Ultrarunning Ragusa, in 3h29’47”. Tra le donne ha prevalso Maria Giangreco (Trinacria Palermo), chiudendo il percorso in 3h42’09”. Piazza d’onore per Matilde Rallo (Pol. Marsala Doc), vincitrice nel 2019 e questa volta seconda in 3h54’08”, terza Carmela Bivona (Pol. Albatros 2.0) in 3h57’21”.

Di rilievo anche l’albo d’oro della Mezza Maratona. Nel 2008 successo di Giuseppe Passanisi (Atletica Avola) in 1h16’18”. Tra le donne Katia Scionti (Stilelibero) davanti a tutte in 1h28’20”. Il 2009 è stato l’anno di Alessandro Brancato (1h10’35”) e Touria Samiri (1h19’26”). Nel 2010 primi Bibi Hamad (Cus Palermo) in 1h06’59” e l’etiope Dugo Meseret (1h16’24”). Nel 2011 ancora Bibi Hamad a vincere con il tempo di 1h08’10”, con Palma De Leo (Violetta Club) prima tra le donne in 1h23’28”. Edizione 2012: a trionfare Santo Giannitto (1h11’41”) e la svedese Therese Nilssen, al traguardo in 1h36’10”. Nel 2013 altra affermazione del marocchino Bibi Hamad in 1h08’34”. Rosaria Patti vincitrice tra le donne in 1h34’57”.

Nel 2014 sul primo gradino del podio maschile Stefano Sestito (Violetta Club) in 1h17’31”. Tra le donne Lucia Signorello (Atletica Fortitudo Catania) in 1h33’33”. Nel 2016 la Mezza è stata invece vinta dall’irlandese Mark Dooley, con il tempo di 1h10’54” e da Graziella Bonanno (Podistica Messina – 1h29’24”). Nel 2017 i sigilli di Luca Stagno (Etnatletica San Pietro Clarenza), giunto in solitario dopo 1h12’06” e Chantel Magengezha (US Sangiorgese), imponendosi in 1h24’01”.

Nella Mezza del 2018 protagonisti Francesco Bonavita (1h16’33”) e Ginevra Benedetti (1h27’24”). Per il secondo anno di fila nel 2019 trionfo tra gli uomini di Francesco Bonavita della Podistica Messina, in 1h19’38”, e nella prova femminile la vittoria di Caterina Arco (Atletica Barbas) in 1h32’38”. Al ritorno della manifestazione, la Mezza del 2022, su quattro giri da percorrere, è stata vinta, infine, da Franco Carpinteri (Megara Running) in 1h17’55” e Vincenza Stancampiano (Cus Palermo) tra le donne, in 1h39’41”.

