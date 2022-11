Il concerto di Tosca apre il cartellone dei grandi eventi natalizi a Messina - Tempostretto

L'8 dicembre al Vittorio Emanuele uno spettacolo con tante sorprese

MESSINA – Sarà Tosca la prima protagonista dei grandi eventi natalizi promossi dal Comune di Messina. Il prossimo 8 dicembre, la cantante romana calcherà il palco del Teatro Vittorio Emanuele per raccontarsi in un concerto-evento dal titolo “Appunti Musicali dal Mondo: confini e sconfini del suono della voce – speciale Natale”. Lo spettacolo, promosso dal Comune e dal Teatro Vittorio Emanuele, ripercorre le tappe più significative del suo cammino artistico tra sperimentazioni, ricerca e nuovi arrangiamenti, e per la prima volta riunisce alcuni grandi artisti e compagni nelle tappe fondamentali del suo viaggio musicale.

Sul palco con Tosca, ci saranno Giovanna Famulari (violoncello, pianoforte e voce), Massimo De Lorenzi (chitarre), Fabia Salvucci (percussioni) e Alessia Salvucci (voce). Uno spettacolo di suoni e parole, poetico e vibrante, quasi un “racconto in musica” anche grazie al sapiente utilizzo di lingue molto lontane fra loro, che passa da un fado portoghese a una melodia giapponese, da un canto sciamano a un tradizionale dei matrimoni Yiddish, da una ballata zingara fino ad approdare alle sponde italiane della musica d’autore e popolare, con uno straordinario omaggio alla canzone romana che da tempo Tosca valorizza oltre i confini laziali.

“Mi considero una discepola di Gabriella Ferri – racconta Tosca – e se faccio questo mestiere lo devo a lei”. Pezzi rari e melodie introvabili, contaminazioni con altre culture intrecciate alle nostre radici, in una serata che per l’occasione abbraccerà anche canti del Natale dal mondo insieme a grandi classici della tradizione italiana e canzoni dal suo repertorio come “Il suono della voce”, brano scritto da Ivano Fossati che dà il titolo al suo ultimo album in studio. Il tutto legato da un percorso drammaturgico attraverso le parole di grandi poeti del mondo, creato per l’occasione dal regista Massimo Venturiello.

“Un viaggio nelle molte anime della canzone”

“Parafrasando Pessoa – afferma Tosca – ‘in un momento di sbandamento politico e sociale la musica del popolo ti protegge perché ti fa appartenere, se vuoi’. La mia non è una ricerca filologica, ma una ricerca per affinità artistica dove potevo affondare anche le mie radici. È un’avventura nelle molte anime della canzone. Ho scelto brani tra i viaggi che abitualmente faccio due o tre volte all’anno e quelli virtuali che ho compiuto in quasi venti anni di teatro e canzone. Mi sono fatta guidare dall’istinto, dalla bellezza delle canzoni che trovavo e che portavo via con me”.

Prezzi popolari

I biglietti per l’esclusivo spettacolo saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 del 18 novembre nei circuiti on line e punti vendita ticketone, boxofficesicilia e vivaticket presso il botteghino del Teatro. La scelta è stata volutamente quella di mantenere dei prezzi di biglietto popolari e accessibili, coniugando un evento di grande qualità artistica alla possibilità che il pubblico possa goderne senza costi onerosi:

€ 15 (inclusa prevendita) per i settori Platea e Palchi I ordine

€ 10 (inclusa prevendita) per i settori Prima Galleria e Palchi II ordine

€ 6,50 (inclusa prevendita) per il settore Seconda Galleria